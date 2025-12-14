Agencias

Chile condena el tiroteo mortal en Australia durante la fiesta judía de Hanuká

Santiago de Chile, 14 dic (EFE).- El Gobierno de Chile expresó este domingo su profundo pesar por el ataque perpetrado en la localidad australiana de Bondi Beach, cercana a la capital, durante la festividad judía de Janucá, que dejó una docena de personas fallecidas y numerosos heridos.

En un comunicado oficial, la Cancillería chilena expresó además "su más sentido pésame al Gobierno y al pueblo de Australia", y transmitió sus condolencias a las familias de las víctimas, así como su solidaridad con los heridos y con todas las personas que se han visto afectadas.

Chile también expresó "su solidaridad con la comunidad judía, tanto en Australia como en el resto del mundo", condenó "enérgicamente este acto de violencia injustificado" y rechazó "cualquier forma de extremismo y expresión de odio". EFE

