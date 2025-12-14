Boric felicita a Kast tras su triunfo en la segunda vuelta de las presidenciales

Santiago de Chile, 14 dic (EFE).- El mandatario de Chile, Gabriel Boric, felicitó este domingo en una llamada de teléfono televisada al ultraderechista José Antonio Kast, por su triunfo en la segunda vuelta presidencial y lo invitó mañana lunes a un desayuno en el palacio de La Moneda.

"Hoy le presento mis felicitaciones porque ha obtenido un triunfo claro y ha sido elegido Presidente de la República de Chile, y eso es una gran responsabilidad que hay que abordar con mucho cariño, humildad, y mucho trabajo. Siempre estaré a disposición para colaborar con los destinos de la patria", dijo Boric. EFE

