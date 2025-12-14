Agencias

Boric felicita a Kast tras su triunfo en la segunda vuelta de las presidenciales

Guardar

Santiago de Chile, 14 dic (EFE).- El mandatario de Chile, Gabriel Boric, felicitó este domingo en una llamada de teléfono televisada al ultraderechista José Antonio Kast, por su triunfo en la segunda vuelta presidencial y lo invitó mañana lunes a un desayuno en el palacio de La Moneda.

"Hoy le presento mis felicitaciones porque ha obtenido un triunfo claro y ha sido elegido Presidente de la República de Chile, y eso es una gran responsabilidad que hay que abordar con mucho cariño, humildad, y mucho trabajo. Siempre estaré a disposición para colaborar con los destinos de la patria", dijo Boric. EFE

(foto)(video)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Lula dice que la retirada de sanciones al juez Moraes es una "victoria de la democracia"

Infobae

Exmilitar que sacó a Machado de Venezuela dice que desconoce planes para su regreso

Infobae

Ministro de Perú afirma que recuperar la capacidad en Defensa es "una necesidad imperiosa"

Infobae

México vive una explosión de devoción e identidad en el día de la Virgen de Guadalupe

Infobae

Ferrovial lanza un nuevo programa de recompra de acciones de 800 millones de euros

La compañía comunicó a la CNMV el inicio de una operación para adquirir hasta 15 millones de acciones, equivalente al 2,04 % del capital, destinada a reforzar su estrategia y participar en futuras inversiones, adquisiciones o proyectos industriales

Ferrovial lanza un nuevo programa