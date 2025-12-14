Agencias

Asesinado a tiros un oficial de Hamás en el centro de la Franja de Gaza

Jerusalén, 14 dic (EFE).- Un oficial del aparato de Seguridad Interna de Hamás, Ahmad Zamzam, fue asesinado a tiros este domingo en el campamento de Al Maghazi, en la zona central de la Franja de Gaza, según informó el ministerio de Interior y Seguridad Nacional gazatí, vinculado a la milicia islamista.

"Los servicios de seguridad arrestaron a un sospechoso y se está llevando a cabo una investigación sobre el incidente", afirma el comunicado del ministerio.

El cuerpo de Zamzam ha sido trasladado al hospital de los Mártires de Al Aqsa, según fuentes médicas del centro sanitario. EFE

