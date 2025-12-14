Agencias

Al menos 10 muertos y 20 heridos al volcar autobús con estudiantes en noroeste de Colombia

Guardar

Bogotá, 14 dic (EFE).- Al menos diez personas muertas y 20 heridas dejó este domingo el accidente de un autobús que cayó a un abismo en una carretera del departamento colombiano de Antioquia (noroeste) con un grupo de estudiantes que regresaban de una excursión, informaron fuentes oficiales.

El autobús había partido de la localidad turística de Tolú, en el departamento caribeño de Sucre, y el accidente, cuyas causas aún se desconocen, ocurrió en el sector El Chispero, del municipio de Remedios, en el noreste de Antioquia, señaló el gobernador de ese departamento, Andrés Julián Rendón.

"Amanecemos con la noticia del accidente de un bus escolar, que conducía de Tolú hacia Medellín. Cayó a un abismo en la vía Belén, sector El Chispero, entre Remedios y Zaragoza. Sus ocupantes: jóvenes estudiantes del Liceo Antioqueño, de Bello (municipio del área metropolitana de Medellín), que venían de una excursión", manifestó el gobernador en su cuenta de X.

Según Rendón, "hasta el momento se reporta más de una decena de personas fallecidas y 20 lesionados", por lo que toda la red hospitalaria de la zona fue activada "para atender y apoyar esta emergencia".

El gobernador añadió que viajará de inmediato a la zona para visitar a los heridos en el hospital de Remedios.

Por su parte, la Agencia Nacional de Seguridad vial dijo en un comunicado que la autoridades competentes llevan a cabo las investigaciones "para establecer las causa del siniestro y confirmar el número de víctimas fatales y de personas lesionadas". EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Edgar Canet: "Este año llego más preparado que el año pasado"

Edgar Canet: "Este año llego

Vox pide la comparecencia en el Congreso de María Jesús Montero, Sara Aagesen y Óscar Puente por el caso Plus Ultra

La solicitud del grupo parlamentario incluye a altos funcionarios y directivos vinculados con la gestión estatal, mientras avanza una pesquisa policial por presunto blanqueo de capitales en la aerolínea y tras la reciente detención de su responsable máximo

Vox pide la comparecencia en

Fuerzas Armadas de Honduras conmemoran 200 años de creación del Ejército con un desfile

Infobae

La AU condena el ataque con drones que causó la muerte de seis cascos azules en Sudán

Infobae

MSF alerta del impacto de la tormenta polar 'Byron' sobre las "terribles condiciones de vida" en Gaza

Desplazados en la Franja enfrentan un escenario extremo tras el paso de 'Byron', con la destrucción de refugios, víctimas mortales, brotes de enfermedades y riesgo grave para recién nacidos según el testimonio de personal humanitario en la zona

MSF alerta del impacto de