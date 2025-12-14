Agencias

Abren los colegios electorales en Chile para segunda vuelta presidencial entre Jara y Kast

Santiago de Chile, 14 dic (EFE).- Un total de 3.379 locales de votación con 40.473 mesas abrieron sus puertas este domingo para dar comienzo a las elecciones de la segunda vuelta presidencial en Chile, en las que se escogerá al sucesor del progresista Gabriel Boric.

Más de 15,6 millones de personas están llamadas a las urnas para ejercer su voto de forma obligatoria y elegir entre la comunista y candidata única de una amplia alianza progresista, Jeannete Jara (51), y el ultraderechista y fundador del Partido Republicano (PR), José Antonio Kast (59).

El militante republicano llega al balotaje como favorito para instalarse en La Moneda tras recibir después de la primera vuelta el apoyo de los otros dos candidatos de la derecha chilena; Jara, por su parte, obtuvo el primer lugar en la primera vuelta de noviembre pasado y ha descrito el desafío de la segunda vuelta como "inmenso". EFE

