Ucrania recibe 114 presos políticos indultados por Minsk, incluidos Kolésnikova y Babarika

Berlín, 13 dic (EFE).- Ucrania confirmó este sábado que, de las 123 personas indultadas por el presidente bielorruso, Alexandr Lukashenko, incluidos presos políticos, 114 serán recibidos en el país, entre ellas los principales líderes opositores que estaban encarcelados, María Kolésnikova y Víctor Babariko.

"Hoy, por encargo del presidente de Ucrania, se llevó a cabo una operación para el retorno de 114 civiles que eran retenidos en el territorio de la República de Bielorrusia", indicó el Centro de Coordinación para Prisioneros de Guerra de Ucrania en su cuenta de Telegram.

Entre los liberados llegados a Ucrania hay cinco ucranianos que estaban en prisión acusados de espionaje y figuras públicas y políticas bielorrusas como Kolésnikova, Babáriko y la periodista Marina Zolótova, además de otras personas.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, señaló previamente que el jefe de la Dirección Principal de Inteligencia (GUR), Kirilo Budánov, le había informado sobre los detalles de la operación especial para la liberación de civiles que se encontraban en Bielorrusia.

"Gracias al papel activo de Estados Unidos y a la cooperación entre nuestros servicios de inteligencia, cerca de un centenar de personas están recuperando ahora su libertad, entre ellas cinco ciudadanos ucranianos", señaló en su cuenta de Telegram.

A Ucrania fueron enviados un total de 104 bielorrusos, según informó el sábado la organización de derechos humanos Viasna, del premio Nobel de la Paz 2022, Ales Bialiatski, también indultado por Lukashenko y que acaba de llegar a Vilna, donde fue recibido por la líder opositora bielorrusa en el exilio, Svetlana Tijanóvskaya.

La liberación se produjo después de las consultas mantenidas en Minsk durante los últimos dos días entre Lukashenko y el emisario de la Casa Blanca, John Cole. EFE