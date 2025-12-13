Tunecinos se manifiestan por cuarta semana consecutiva contra el retroceso en libertades

Argel, 13 dic (EFE).- Cientos de manifestantes tunecinos salieron este sábado a las calles de la capital en la cuarta semana consecutiva de protestas para reivindicar la libertad de actividades civiles y políticas, que consideran restringidas desde que el presidente, Kais Said, se arrogó plenos poderes en 2021.

En la marcha, convocada por partidos políticos opositores y asociaciones de la sociedad civil, los manifestantes reclamaron "un Estado civil, contra la regresión, el fascismo y el racismo" y levantaron pancartas con fotos de detenidos políticos y de opinión como la abogada Abir Moussi y el exjuez y letrado Ahmed Saoub.

También se leyeron en los carteles reivindicaciones para abolir algunas leyes, como el decreto 54, que impone penas para las noticias falsas, por el que se han procesados a decenas de opositores.

Ayer viernes, un tribunal tunecino condenó a la líder del opositor Partido Desturiano Libre (PDL), Abir Moussi, a doce años de cárcel por cargos relacionados con amenazar la seguridad del Estado, entre otros, y a su colega, Meriem Sasi, a dos años de prisión, según informaron sus abogados, que boicotearon la defensa.

Otro de los considerados presos políticos mencionados hoy fue Souab, abogado de los detenidos en el caso de 'Complot contra la seguridad del Estado', en el que fueron condenadas más de 30 personas a penas de hasta 45 años de cárcel.

Las sentencias por el macrojuicio del complot, entre cuyos condenados se encuentran varias figuras políticas y de la sociedad civil, han desatado las críticas de gran parte de la sociedad civil, local e internacional, que alerta de un retroceso en las libertades.

Túnez comenzó en 2011 una transición democrática con la llamada Primavera Árabe que, según la sociedad civil, quedó interrumpida cuando Said se hizo con plenos poderes en 2021 y cambió el sistema político y constitucional del país, antes de revalidar su mandato en las elecciones presidenciales de octubre de 2024. EFE