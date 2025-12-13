Trump minimiza nuevas fotos con Epstein publicadas por el Congreso: "No son gran cosa"

Washington, 12 dic (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes que las fotografías que relacionadas con la investigación sobre Jeffrey Epstein en las que aparece él que hoy fueron publicadas por el Congreso "no son gran cosa".

Al ser preguntado por periodistas en el Despacho Oval, el mandatario minimizó las fotos que difundieron con ahínco los demócratas de la Cámara de Representantes agregando que "hay cientos de personas que tienen fotos con él" y nuevamente aseguró no saber nada de las actividades del pederasta, fallecido en 2019.

"Todo el mundo en Palm Beach", lugar donde Trump tiene su residencia de Mar-a-Lago, "conocía a este hombre", añadió.

Entre las 19 imágenes publicadas por los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara Baja destacan las de Trump posando junto a seis mujeres, a las que se les ha tapado el rostro para proteger su identidad, otra del mandatario hablando con una mujer junto a Epstein y otra sentado junto a otra chica.

Además del mandatario, en el archivo también aparecen Steve Bannon, exasesor de Trump y referente de la ultraderecha, el expresidente Bill Clinton o el magnate Bill Gates junto al exprincipe Andrés, a quien su hermano, el rey Carlos III del Reino Unido, despojó de los títulos a raíz de su vinculación con el caso.

Según los demócratas del comité, estas fotos son un adelanto de las 95.000 nuevas imágenes que han recibido relacionadas con Epstein.

Antes de la reacción del republicano la Casa Blanca había reaccionado por medio de una portavoz quien aseguró que: "los demócratas de la Cámara de Representantes están publicando de forma selectiva fotos cuidadosamente seleccionadas con censuras aleatorias para intentar crear una narrativa falsa".

El pasado 18 de noviembre, el Congreso una ley para hacer públicos todos los archivos relacionados con el caso Esptein que no estén clasificados.

Esta norma, que el presidente, Donald Trump, ratificó, da un plazo máximo de 30 días al Departamento a hacer públicos todos los documentos relacionados con Epstein y su cómplice Ghislaine Maxwell. EFE