Socios en Gobierno de Sánchez piden remodelar Ejecutivo ante casos de corrupción y acoso

Barcelona, 13 dic (EFE).- El Grupo Sumar, socio de los socialistas en el Gobierno de coalición español, exigió este sábado una "remodelación urgente" del Ejecutivo para responder a los casos de presunta corrupción y acoso sexual que están afectando al partido socialista.

El ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, afirmó este sábado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez no se puede permitir el "inmovilismo" frente a esos escándalos de presunta corrupción, a los que se han sumando en los últimos días un goteo de denuncias de presunto acoso sexual por parte de cargos municipales y provinciales socialistas.

Estos casos han abierto ya un debate público dentro del Gobierno sobre la necesidad de una remodelación profunda del Ejecutivo, reclamada abiertamente desde Sumar por la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, pero que a día de hoy el presidente Pedro Sánchez no contempla.

El partido socialista (PSOE) suma una lista creciente de acusaciones de presunto acoso sexual que salpican a varios cargos de diferentes niveles institucionales, desde un exasesor de la Presidencia del Gobierno hasta un alcalde y dos líderes provinciales, y que ponen en cuestión la gestión de los canales internos de denuncia de esta fuerza política.

A ello se suman los casos de presunta corrupción por los que están siendo investigados dos de las personas que han sido más cercanas a Pedro Sánchez y que ejercieron como secretarios de organización del PSOE (número tres del partido), José Luis Ábalos y Santos Cerdán.

La negativa de Sánchez a acometer esta remodelación es, para el ministro de Cultura, "prematura y muy osada", porque significa "que no se está calibrando la gravedad de lo que esta ocurriendo en estas ultimas horas en España" y la "indignación" ciudadana.

"Si la respuesta es que no, ¿cuál es la respuesta que da el PSOE ante la gravísima situación que estamos viviendo? El inmovilismo es en estos momentos el mayor aliado que tienen el PP (conservador) y Vox (ultraderecha) y no nos lo podemos permitir en el momento en el que se encuentra la legislatura", subrayó Urtasun.

Por su parte, uno de los partidos integrados en el grupo Sumar, Izquierda Unida, pidió este sábado reunir de manera urgente la Comisión de Seguimiento del Pacto de Gobierno entre PSOE y la coalición de Sumar para abordar la "crisis de gobierno" derivada de los supuestos casos de corrupción y de abuso sexual que afectan al PSOE.

La presión también se está viendo ya en otros partidos que apoyan al Gobierno en el Parlamento, ya que PSOE y Sumar no tienen mayoría suficiente, como es el caso del Partido Nacioanalista Vasco (PNV), cuyo presidente, Aitor Esteban, advirtió hoy de que "o el PSOE consigue detener esta hemorragia de escándalos o el presidente Sánchez tendrá que convocar elecciones ya, porque así no se puede aguantar año y medio"; la legislatura acaba oficialmente en 2027.

Los partidos que apoyan al Gobierno de Sánchez critican la falta de una respuesta rápida y contundente de los socialistas antes esos casos denunciados de corrupción y de presuntos abusos, sobre todo en un partido que ha hecho del feminismo una de sus banderas y que cuenta entre las mujeres con el grupo de apoyo más sólido, al menos hasta ahora.

El PSOE admitió este viernes no haber estado "a la altura" y no haber actuado con la suficiente "rapidez y contundencia" ante las denuncias de acoso sexual contra varios cargos de la formación, que minan a un Ejecutivo ya tocado por casos de corrupción. EFE

