Sánchez recuerda al actor Héctor Alterio: "Dejó una huella imborrable en el cine, el teatro y la televisión"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha recordado al actor Héctor Alterio, quien "dejó una huella imborrable en el cine, el teatro y la televisión", como ha afirmado este sábado en su perfil de X tras conocerse el fallecimiento del actor argentino a los 96 años de edad.

"Lamento profundamente el fallecimiento de Héctor Alterio, actor inmenso y querido", ha manifestado el presidente en su publicación, en la que también ha aprovechado para enviar un mensaje de ánimo a los familiares y amigos del actor. "Su talento y su humanidad seguirán vivos en cada uno de sus trabajos", ha añadido.

Por su parte, la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha compartido un mensaje en el que ha calificado a Alterio como "un actor inmenso y una conciencia lúcida del exilio, la memoria y la dignidad". "Su voz, su mirada y su compromiso seguirán educándonos desde la cultura", ha afirmado.

EL MUNDO DE LA CULTURA SE DESPIDE DE ALTERIO

A las condolencias también se han unido diferentes personalidades del mundo de la cultura y compañeros de profesión de Alterio como Luis Merlo, que ha calificado a Alterio como "uno de los artistas más destacados de su generación" y ha recordado a sus hijos, los actores Malena y Ernesto Alterio.

Además, la actriz Natalia Dicenta ha compartido una fotografía del artista en Instagram en la que recuerda a su "querido y admirado Héctor". "Vuela alto hacia la luz", ha escrito en la publicación.

La productora Pentación Espectáculos ha lamentado "con profundo dolor y pesar el fallecimiento de Héctor Alterio, figura notablemente destacada en el ámbito cultural tanto de Argentina como de España".

Jesús Cimarro, el productor de su último espectáculo, 'Una pequeña historia', ha subrayado que "se va uno de los grandes intérpretes de la escena española y argentina". "Tuve el honor de ser su productor en numerosas producciones. Buen viaje, querido Héctor", ha añadido.

El reconocido actor argentino Héctor Alterio ha fallecido en Madrid "después de una vida larga y plena dedicada a su familia y al arte, estando activo profesionalmente" hasta este sábado, según ha informado la familia Alterio-Bacaicoa en un comunicado.

Alterio (Buenos Aires, 1929) fue uno de los intérpretes más destacados de su generación, tanto en su Argentina natal como en España, donde desarrolló de manera prolífica su carrera y donde fue reconocido con el Goya de Honor 2004 de la Academia de Cine, de la que era miembro.

Debutó como actor en 1948, con la obra 'Prohibido suicidarse en primavera', de Alejandro Casona, y, tras acabar sus estudios de Arte Dramático, creo la compañía Nuevo Teatro, con la que trabajó por la renovación de la escena argentina durante la década de los 60.

Su fama como actor, sin embargo, le llegó a través del cine, donde debutó junto a Alfredo Mathé en 'Todo sol es amargo' y donde intervino en algunas de las mejores películas de la nueva generación de cineastas argentinos, como Leopoldo Torre Nilsson, según ha informado la Academia de Cine en un comunicado.