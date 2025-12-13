Rosario Murillo dice que Nicaragua y Rusia han fortalecido sus "gloriosas" relaciones

San José, 12 dic (EFE).- La copresidenta nicaragüense, Rosario Murillo, aseguró este viernes que Nicaragua y Rusia han fortalecido sus relaciones en los últimos años, que tildó de "gloriosas", y que ambos países luchan "siempre por un mundo mejor".

"Hemos fortalecido todos estos años nuestras relaciones luchando siempre por un mundo mejor y compartiendo también los avances de la ciencia, de la cultura, las tecnologías para habitar ese mundo mejor, que ya nació y que nos toca descubrir y redescubrir todos los días", dijo Murillo a través de medios oficiales en Managua.

En un mensaje en ocasión del 81 aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países, la también esposa del copresidente Daniel Ortega destacó los lazos diplomáticos, de hermandad y de solidaridad que los unen, y las calificó de "históricas", "gloriosas" y de "gran memoria".

Murillo anunció que conmemorarán ese aniversario con un acto solemne en el Teatro Nacional Rubén Darío, en Managua, donde hablará el canciller nicaragüense, Valdrack Jaentschke.

También lo hará uno de los hijos de Ortega y Murillo, Laureano Ortega Murillo, quien ocupa el cargo de asesor presidencial para las Inversiones, Comercio y Cooperación Internacional y representante especial de los copresidentes de la República para los asuntos con Rusia.

Además estará el embajador ruso en Nicaragua, Mikhail Ledenev, indicó Murillo, que anunció que habrá un concierto con artistas rusos y nicaragüenses durante la ceremonia.

Daniel Ortega, de 80 años y en el poder desde el 2007, quien copreside Nicaragua con su esposa, Rosario Murillo, es el principal aliado en Centroamérica del presidente de Rusia, Vladímir Putin.

Nicaragua junto con Corea del Norte y Siria son los únicos países que ha reconocido la legalidad de la anexión por Rusia de las regiones ucranianas de Donetsk, Lugansk, Zaporiyia y Jersón.

Con anterioridad, Nicaragua reconoció las independencias de las regiones separatistas georgianas de Abjasia y Osetia del Sur, respaldadas por Rusia. EFE