'Miralles' y 'Globomanía', premios a Mejor Documental en la 9ª edición del Festival Dart

Barcelona, 13 dic (EFE).- Los filmes 'Miralles' y 'Globomanía' han resultado ganadores de los premios a Mejor Documental Nacional e Internacional de la 9ª edición del Dart, el Festival Internacional de Cine y Arte de Barcelona.

El Dart ha dado a conocer este sábado el palmarés de su 9ª edición, que se celebra del 10 al 14 de diciembre en Barcelona, con dos obras que representan la esencia del festival, y que han recibido un premio dotado con 2.000 euros cada una, ha informado el certamen.

El Premio Laie a Mejor Documental Nacional ha recaído en el filme 'Miralles' (España/México, 2025), de María Mauti , un retrato de Enric Miralles, figura imprescindible de la arquitectura contemporánea, que a través de sus obras genera un diálogo íntimo que atraviesa el umbral entre la vida y la muerte.

"El documental propone una narrativa que conecta con la complejidad del ensayo visual y compone así una biografía triple: del Miralles artista, de la arquitectura y de la ciudad de Barcelona", explica el jurado.

El Premio Laie a Mejor Documental Internacional ha sido para 'Globomanía' (Dinamarca/España, 2024), de Sissel Morell Dargis, un documental sobre la sociedad secreta de fabricantes de globos aerostáticos de las favelas del Brasil, que se juegan la vida para hacer volar sus obras de arte ilegales, prohibidas y perseguidas por las autoridades.

"La película revela un extraordinario grado de habilidad, valentía y perseverancia tanto en la realización como en el proceso de edición. A través de un enfoque de antropología visual, la película muestra cómo esta práctica cultural brasileña se convierte en una forma de arte intrínsecamente ligada a su comunidad, identidad cultural y expresión visual", explica el jurado.

La 9ª edición de Dart se despide presencialmente con las últimas sesiones el domingo 14 de diciembre, aunque continuará en la sede en línea de Caixaforum+, del 18 de diciembre al 18 de enero, con cuatro documentales de la programación de este año: 'ASCO: Without Permission', 'Minted', 'LOOT: A Story of Crime Redemption' y 'Alreadymade'.

También se podrán ver tres documentales de las cineastas especializadas en arquitectura Ila Bêka y Louise Lemoine: 'Koolhaas Houselife', 'Tokyo Ride' y 'Barbicania'. EFE.