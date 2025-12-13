Agencias

Mathías Corujo dirigirá a Montevideo Wanderers

Guardar

Montevideo, 13 dic (EFE).- El exdefensor Mathías Corujo se convirtió este sábado en nuevo entrenador del uruguayo Montevideo Wanderers.

Corujo, habitual de la selección uruguaya entre 2014 y 1017, estará el próximo año al frente del conjunto en el que comenzó su carrera profesional, en 2005.

Antes dirigió a Bella Italia y Oriental, dos equipos que disputan ligas de ascenso.

Tras debutar como lateral en Wanderers, Corujo jugó en Peñarol.

En su carrera de entrenador también dirigió a los clubes paraguayos Cerro Porteño y Sol de América, al San Lorenzo argentino y a la Universidad de Chile.

En la Liga Uruguaya 2025, Montevideo Wanderers tuvo en el banquillo a Antonio Pacheco, Juan Manuel Martínez, Alejandro Apud y Daniel Carreño.

El Bohemio acabó en la decimocuarta posición de la Tabla Anual acumulada, por lo que en 2026 comenzará muy comprometido en la Tabla del Descenso y deberá sumar muchos puntos para mantener la categoría. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Prada lanzará sandalias tradicionales indias con artesanos locales tras polémica cultural

Prada lanzará sandalias tradicionales indias

El primer ministro de Tailandia hablará este viernes con Trump sobre conflicto con Camboya

El primer ministro de Tailandia

Starmer y Von der Leyen califican de "momento crucial" la situación de las negociaciones de paz en Ucrania

Starmer y Von der Leyen

Oficialista Partido Libre dice que no otorgará "legitimidad" al nuevo gobierno de Honduras

Infobae

Mohamed asegura que el Toluca está vivo en su anhelo de ser el campeón del Apertura

Mohamed asegura que el Toluca