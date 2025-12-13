Lluvias causan una inusual crecida de ríos e inundaciones en la mayor región de Bolivia

El Torno (Bolivia), 13 dic (EFE).- Comunidades inundadas, personas heridas, evacuados y al menos dos puentes destruidos son el saldo preliminar del desbordamiento de un río ocurrido este sábado en la región de Santa Cruz, la más poblada de Bolivia, a causa de una lluvia torrencial que ocasionó la crecida histórica de varios afluentes en esa zona.

Las mayores afectaciones por el momento se dieron en el municipio de El Torno, donde el golpe de agua llegó de madrugada, obligando a varios pobladores incluso a subirse a los techos de sus casas, según se observa en videos difundidos en redes sociales y medios de comunicación.

El Torno se sitúa a unos 32 kilómetros al suroeste de la ciudad de Santa Cruz, la capital de la región homónima, y por allí pasa el río Piraí, uno de los principales de la región que fue el que se desbordó.

El alcalde de El Torno, Hediberto Cuéllar, dijo a los medios que en al menos dos distritos de la ciudad "no hay nada, no hay camino, no hay casas", pues todo está cubierto por el agua.

Militares, policías, funcionarios de la Gobernación de Santa Cruz y de la Alcaldía de El Torno trabajan para rescatar a las personas que quedaron aisladas, incluidos algunos heridos, con ingresos en helicóptero hacia al menos tres comunidades, constató EFE.

Uno de los lugares afectados fue el Centro de Orientación y Reintegración Social (Cenvicruz) para adolescentes, por lo que la Gobernación evacuó a los menores y les llevó a un albergue temporal.

La lluvia que cayó desde anoche en la zona ocasionó primero la crecida del río Espejo, que llegó a un "nivel histórico" de 12 metros, causando el colapso de un puente que conecta a la comunidad del mismo nombre con El Torno, dijo a los medios el director del Servicio de Encauzamiento de Aguas y Regularización del Río Piraí (Searpi), José Antonio Rivero.

"Ese caudal de agua de la comunidad Espejo que se generó en esa zona se desplazó hacia el río Piraí causando desmanes y problemas" a su paso por otras poblaciones, como Colpa Bélgica, hacia el norte, "donde subió por encima de los cinco metros del puente, arrasó con palizadas, mazamorras, lodo", indicó Rivero.

El funcionario, cuya oficina depende de la Gobernación de Santa Cruz, sostuvo que el Comité de Operaciones de Emergencia Departamental (COED) se activó "desde el primer momento, movilizando los equipos y brigadas de rescate y emergencia" junto a otras instancias del gobierno regional.

Rivero señaló que por el momento no tienen un dato exacto sobre las personas reportadas como desaparecidas, ni las afectaciones totales.

Por su parte, el presidente del país, Rodrigo Paz, agradeció en un evento en La Paz a los militares y policías que "están cumpliendo sus funciones de salvataje en Santa Cruz sin buscar figuramiento, televisión ni medios", para ayudar a las comunidades que sufrieron esta "desgracia medioambiental".

La Oficina de prensa de Paz precisó en un comunicado que se dispuso una "respuesta inmediata y coordinada con los ministerio de Gobierno (Interior), Defensa y Salud, priorizando la protección de la vida y la atención a la población afectada".

Al lugar también llegó el vicepresidente del país, Edmand Lara, para evaluar los daños y ofrecer apoyo a los damnificados.

Hace un mes, las lluvias ocasionaron emergencias en el municipio de Samaipata, también en Santa Cruz.

La temporada de lluvias anterior en Bolivia dejó a más de 601.000 personas afectadas, a 97.506 familias damnificadas, 2.416 viviendas destruidas y 7.094 casas afectadas. EFE

