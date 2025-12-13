Lidia San José desvela cómo vive ella las Navidades

En un mes lleno de celebraciones con motivo de la Navidad, hay muchos rostros conocidos que hablan abiertamente sobre la tristeza que les produce estas fechas debido a las ausencias que se acentúan cuando se sientan en una mesa y se dan cuenta que seres queridos ya no están.

La última en hacerlo públicamente ha sido Lidia San José, quien ha desvelado que durante muchos años no le gustaron nada las Navidades porque "no tenía abuelos", quienes "murieron muy jóvenes y eso hace que sean un poco...".

Con el paso de los años, la actriz ha sabido recuperar la ilusión y la magia de la Navidad porque "tengo muchas primas, mujeres y de mi edad. En el momento en que faltaron los abuelos de los otros lados, lo paso con mis primas y eso me encanta". En ese sentido, para Lidia "reunirme con la familia es maravilloso" porque "tengo una gran relación" con todos ellos.

En lo profesional, la actriz está saboreando un buen momento porque "estrené este año una serie que protagonicé para Amazon Prime en México, también estrené la segunda temporada de 'Perfil'" y ahora acaba de aterrizar de Colombia "de hacer la tercera temporada de 'Perfil falso', que se estrena ahora en 2026 para Netflix".

Además, la intérprete está "haciendo teatro en el Teatro Arlequín de Gran Vía, haciendo 'Una excusa perfecta' con unos actores maravillosos", lo que supone "un regalo" para ella porque está trabajando con actores veteranos.