Líder de la oposición de Guyana no cree que Maduro sea un "presunto narcoterrorista"

San Juan, 13 dic (EFE).- El líder de la oposición al Gobierno de Guyana, Aubrey Norton, afirmó este sábado que no está convencido de que el presidente venezolano Nicolás Maduro sea un "presunto narcoterrorista" como asegura Estados Unidos.

"No he visto ninguna prueba que me ayude a llegar a una conclusión y, a menos que tengamos acceso a información que confirme estas afirmaciones, hasta entonces mantendremos la postura de velar por nuestros intereses", declaró Norton, líder del partido Congreso Nacional Popular Reformista (PNCR, en inglés), en una rueda de prensa.

"Creo que debemos ser muy cuidadosos con a quién y qué apoyamos, cuándo y qué apoyamos, y cualquier apoyo solo surgirá después de que tengamos la base factual para declararnos a favor o en contra", añadió.

Norton remarcó que el interés de Guyana debe centrarse en rechazar la antigua reivindicación de Venezuela sobre la región de Esequibo.

Las diferencias por los límites fronterizos en torno al Esequibo, una zona de casi 160.000 kilómetros cuadrados y que Venezuela reclama desde hace más de un siglo, comenzaron con el Laudo Arbitral de París de 1899 que dio la soberanía del territorio a la entonces Guyana Británica.

Venezuela declaró nulo décadas después ese fallo y firmó con el Reino Unido el Acuerdo de Ginebra de 1966, que determinó crear una comisión para resolver la histórica controversia, lo que no se llegó a materializar.

Guyana, que se basa en el laudo arbitral de 1899, apuesta por resolver el conflicto territorial a través del proceso abierto en la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

"En la situación actual, nuestra tarea es velar por nuestros intereses nacionales, y lo mejor para nuestros intereses nacionales en este momento es realizar una labor diplomática para mantener a raya a Venezuela y movilizar el apoyo de todos los que podamos, incluido Estados Unidos, para que nos respalden frente a Venezuela", aseveró.

Washington ha reiterado en repetidas ocasiones su compromiso de apoyar a Guyana en salvaguardar su soberanía e integridad territorial.

Asimismo, Guyana anunció esta semana la firma de un acuerdo con EE.UU. para ampliar la cooperación militar entre ambos países.

El presidente de Guyana, Irfaan Ali, se enfrentó en las elecciones del 1 de septiembre a Norton, al frente de una coalición de seis partidos, y al empresario sancionado por Estados Unidos Azruddin Mohamed.

La carrera política de Norton, de 68 años, comenzó en 1972. Fue líder de la rama juvenil y, posteriormente, secretario general del Congreso Nacional del Pueblo, el segundo partido más antiguo del país, integrado ahora en la Alianza de Unidad Nacional.

Norton fue miembro del Parlamento desde 1998 hasta 2006 y regresó a su escaño en los comicios de 2020. En 2022, lo eligieron líder del Congreso Nacional del Pueblo y se convirtió así en el líder de la oposición.

APNU, su partido, ha estado haciendo campaña para erradicar la corrupción en diversos sectores y mejorar la vida de los guyaneses a través de su llamada ‘Estrategia de Desarrollo Centrada en la Gente’, que apuesta por programas sociales. EFE