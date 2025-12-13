La esposa del director de medio digital en Venezuela denuncia su detención

Caracas, 13 dic (EFE).- Martha Cambero, esposa del politólogo y director del medio digital venezolano Punto de Corte, Nicmer Evans, denunció este sábado que fue detenido por presuntos funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), luego de ser convocado a una "entrevista" por el organismo de seguridad.

En un video publicado en X, Cambero indicó que Evans fue detenido aproximadamente a las 13:40 hora local (17:40 GMT) por "supuestos", dijo, funcionarios del Sebin que, aseguró, "no mostraron ningún tipo de documento para una detención".

"Hago responsable por su integridad física, por su vida, al señor Nicolás Maduro, al igual que su ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello", añadió la esposa del politólogo.

Asimismo, alertó que Evans, de 50 años, fue sometido el año pasado a una cirugía de las "vías digestivas y biliares", y sufre de hipertensión, por lo que está sometido a un tratamiento médico "exigente".

"Señores que hoy ostentan el poder en nuestro país, pedimos que basta ya de tanta opresión por simplemente el hecho de pensar distinto, queremos libertad, simplemente queremos eso y que se nos respeten nuestros derechos y sobre todo el derecho a la vida", apostilló Cambero.

Más temprano, Evans denunció que una comisión del Sebin llegó hasta su residencia, en Caracas, con el fin de convocarlo a una "entrevista", a la que dijo que acudiría voluntariamente.

"Estoy transmitiendo desde mi casa, quiero informarles a todos que en este momento en mi puerta se encuentra una comisión que se ha identificado como del Sebin, dicen que van a realizar una entrevista. Yo voy a ir voluntariamente a esa entrevista", indicó Evans en un vídeo publicado en su cuenta de X.

El también fundador del Movimiento por la Democracia y la Inclusión (MDI) señaló que ya había habido "algunas advertencias" sobre este llamado, pero sostuvo que no tiene nada que temer.

No precisó sobre cuál sería el motivo de la convocatoria o si las autoridades le dieron esta información.

En julio de 2020, Evans fue detenido por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) tras ser acusado de "instigación al odio".

En agosto de ese mismo año, fue liberado, junto a un grupo de exdiputados opositores, periodistas y activistas sociales, tras recibir un indulto, mediante decreto presidencial.

Evans es un politólogo que apoyó a la llamada revolución bolivariana hasta el fallecimiento del presidente Hugo Chávez (1999-2013).

Desde entonces fue acentuando sus críticas a la Administración de Nicolás Maduro e incluso en 2019 publicó un artículo en The New York Times en el que dijo estar arrepentido de haber apoyado a Chávez. EFE