Israel lanza un ataque en ciudad de Gaza pese a la tregua, supuestamente contra Hamás

Jerusalén, 13 dic (EFE).- El Ejército de Israel dijo que ha bombardeado una posición en la ciudad de Gaza (norte), a pesar del alto el fuego vigente, y aseguró que fue para matar a un objetivo "clave" de Hamás, según un comunicado difundido este sábado.

"El Ejército y la Agencia de Inteligencia Interior (el Shin Bet) atacaron a un terrorista clave de Hamás en la zona de ciudad de Gaza. En los meses recientes, el terrorista operaba para restablecer las capacidades de Hamás y su producción de armas", señaló el texto castrense.EFE

