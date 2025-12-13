Irán cifra en 39 los detenidos en un acto fúnebre en Mashad, incluida la Nobel de la Paz

Teherán, 13 dic (EFE).- Las autoridades iraníes informaron este sábado de que un total de 39 personas, entre ellas la premio Nobel de la Paz Narges Mohammadi, fueron detenidas ayer en la ciudad nororiental de Mashad durante un acto fúnebre por el abogado de derechos humanos Khosrow Alikordi, fallecido la semana pasada.

“39 personas fueron detenidas en esta ciudad durante acciones y comportamientos que vulneraron las normas al término de la ceremonia del séptimo día del fallecimiento de Khosrow Alikordi”, anunció el fiscal de Mashad, Hassan Hemmati-Far, según informó la agencia Mehr.

Hemmati-Far dijo que los detenidos se encuentran bajo custodia “en un centro de detención legal con pleno respeto a los derechos ciudadanos, supervisados de forma constante por las autoridades judiciales para garantizar dichos derechos”.

El fiscal señaló que Mohammadi, junto al hermano del fallecido, Javad Alikordi, y la activista Sepideh Gholian, se dirigieron a la multitud desde lo alto de un vehículo y, con declaraciones “provocadoras”, alentaron cánticos que “alteraron el orden público”.

Según el funcionario judicial, posteriormente, la policía intervino para dispersar la concentración y dos agentes resultaron heridos por cuchilladas.

La Fundación Narges, gestionada por la familia de la Nobel de la Paz 2023, informó el viernes del arresto violento de Mohammadi junto a otras personas en el acto fúnebre de Alikordi, quien fue hallado muerto en su oficina la semana pasada, según la versión oficial, por un ataque cardíaco.

Vídeos publicados en las redes sociales mostraron a Mohammadi coreando lemas como “Viva Irán”, además de ofrecer un discurso en la ceremonia.

Otras imágenes señalaron a la multitud presente en el lugar gritando consignas contra la República Islámica, entre ellas “Muerte al dictador”.

Además de la Nobel, fueron detenidos los activistas Asadollah Fakhimi, Akbar Amini, Hasan Bagherinia, Abolfazl Abri, Sepideh Qolian, Pouran Nazemi, Hasti Amiri y Aliyeh Motalebzadeh, según la Fundación.

El Comité Noruego del Nobel expresó hoy su profunda preocupación por la “brutal” detención de Mohammadi y otros activistas e instó a Teherán a aclarar el paradero de la defensora de derechos humanos y a liberarla de inmediato.

Mohammadi, de 53 años, se encontraba en libertad condicional y a finales de noviembre denunció públicamente que las autoridades iraníes le habían prohibido de forma "permanente" salir del país y que no le emitían pasaporte para poder visitar a sus dos hijos, a quienes no ve desde hace once años.

La activista se encuentra fuera de prisión desde hace un año, cuando fue puesta en libertad por problemas médicos.

Ha sido arrestada en trece ocasiones, condenada en nueve y encarcelada por última vez en 2021.

A pesar de las condenas y el encarcelamiento, Mohammadi ha continuado denunciando las violaciones de derechos humanos en Irán, incluyendo la aplicación de la pena de muerte y la violencia contra las mujeres que no usan el velo islámico. EFE