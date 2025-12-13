HRW critica el bloqueo a leyes con limitaciones "excesivas" a la IA en EEUU: "Es una derrota para la gente común"

La ONG Human Rights Watch (HRW) ha criticado la orden ejecutiva firmada la víspera por el presidente estadounidense, Donald Trump, para bloquear leyes estatales que impongan limitaciones "excesivas" a la inteligencia artificial, alegando que supondrá un retroceso en los derechos de la ciudadanía al permitir "un control sin restricciones por parte de los actores gubernamentales y tecnológicos que utilizan y crean sistemas de IA".

"Es una victoria para las empresas tecnológicas y una derrota para la gente común en un momento en que la IA está dando forma cada vez más a la atención médica, el trabajo, la seguridad social y el ecosistema de la información", ha denunciado la investigadora principal sobre inteligencia artificial de HRW, Anna Bacciarelli, en un comunicado emitido este viernes.

Bacciarelli se ha mostrado asimismo preocupada por el "vacío regulatorio" que podría ocasionar esta medida, que "desplazará la regulación estatal y local, dejando a las personas en riesgo de discriminación, violaciones de privacidad y otros daños a manos de sistemas de IA que no rinden cuentas".

El texto rubricado este jueves argumenta que, "para ganar, las empresas estadounidenses de IA deben tener la libertad de innovar sin una regulación engorrosa" y que, "sin embargo, la excesiva regulación estatal frustra este imperativo", en alusión a leyes como las de los estados de Colorado, California, Utah o Texas.

A este respecto, según el texto publicado, la Administración Trump "debe colaborar con el Congreso para garantizar que exista una norma nacional mínimamente gravosa, no 50 normas estatales discordantes".

En este contexto, y con el objetivo de "mantener y fortalecer el dominio global de la IA mediante un marco de políticas nacionales mínimamente oneroso", el inquilino de la Casa Blanca ha instado a la fiscal general, Pam Bondi, a crear un grupo de trabajo "cuya única responsabilidad será impugnar las leyes estatales sobre IA que sean incompatibles" con la citada premisa.