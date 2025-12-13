Hansi Flick: "Es bueno meter presión, en nuestra mano está ganar"

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, quiso centrarse en su equipo aunque reconoció que es "bueno meter presión", pensando seguir el gran "momento" de un líder de LaLiga EA Sports que superó (2-0) este sábado al CA Osasuna, concentrados atrás y con la actuación destacada de Raphinha y Pedri.

"Lo importante de hoy fueron los tres puntos. Controlamos el partido, en defensa lo hicimos bien. No fue grandes ocasiones, pero logramos los tres puntos", dijo en rueda de prensa en el Camp Nou "En el primer gol tuvimos algo de espacio y lo usamos de manera perfecta. Pedri lo hizo en el momento adecuado, Pedri es un jugador increíble", apuntó sobre el canario.

"Raphinha fue importante para él y para nosotros los dos goles. Es una parte importante de nuestro equipo. Ellos defendieron muy atrás, no era fácil crear espacios. Cuando los encontramos los usamos, esa es la cualidad de Pedri, de Raphinha. Es muy importante para nosotros, pero lo más importante para nosotros hoy son los tres puntos", añadió sobre el brasileño.

Por otro lado, Flick fue preguntado por la situación de crisis en el Real Madrid, con su técnico Xabi Alonso muy cuestionado. "No pienso mucho en los otros equipos. Queremos ganar al Villarreal. Tenemos que ir y creer en nosotros. Es un largo camino. Es bueno meter presión a los demás, pero en nuestra mano está ganar", dijo.

"No quiero hablar de los rivales. Es bueno que metamos siete puntos, meter presión. Es una pregunta para el club. Ellos tienen que decidir (sobre el futuro del técnico del Madrid). Para mí es bueno ganar partidos y continuar nuestro momento", añadió.

Además, el técnico alemán destacó a Gerard Martín y Cubarsí y felicitó a La Masía por generar talentos como sus defensas, sin olvidar tampoco a Eric García. "Tuvimos un 80% de posesión, pero a veces el rival te hace una buena transición, no es fácil de defender. Es importante mantener la portería a cero", apuntó.

"Todos nosotros estamos contentos de volver a este fantástico estadio, hemos ganado todos los partidos y podemos continuarlo", añadió, sabiendo que ahora estarán más de un mes jugando fuera.