Gerard Martín (Barcelona): "Con paciencia y esfuerzo han llegado los goles"

Barcelona (España), 13 dic (EFE).- El defensa del Barcelona Gerard Martín aseguró este sábado que "con paciencia y mérito" llegaron los dos goles de Raphael Dias 'Raphinha' que derrumbaron el sólido entramado defensivo del Osasuna para hacer más lider de LaLiga EA Sports (Primera División del fútbol español) al Barcelona (2-0).

"Creo que tiene mucho mérito, porque nos enfrentábamos a un bloque muy sólido. Nos ha costado abrirnos paso, y con paciencia y esfuerzo finalmente lo hemos conseguido", señaló el lateral reconvertido a central al micrófono de Movistar+.

Asimismo, el defensa catalán, que encadenó su quinto partido de central, celebró la portería a cero seis partidos después puesto que, a su juicio, es el aspecto defensivo lo que da "estabilidad" al equipo, ya que los goles "siempre llegan".

Finalmente, Martín prefirió centrarse en su equipo, al ser preguntado por la mala dinámica del Real Madrid, al que ya aventajan en siete puntos con un partido menos los merengues, aunque admitió que "cuando más margen mejor". EFE

avm/fa/cmm