Embarcación de bandera panameña fue atacada por un "dron militar" en un puerto de Ucrania

Ciudad de Panamá, 13 dic (EFE).- Una embarcación de bandera panameña fue atacada por un "dron militar" mientras estaba atracada en el puerto de Odesa, Ucrania, sin que se reportaran heridos, informó este sábado la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), que aseguró estar al tanto y monitoreando el incidente.

"La Autoridad Marítima de Panamá como entidad estatal, en su calidad de responsable del Registro de Buques de Panamá, comunica que está al tanto y monitoreando el incidente que ha afectado a una nave de su bandera", señala en un escueto comunicado de ese ente marítimo.

Así, en base la información preliminar recibida por la Dirección General de Marina Mercante, la autoridad marítima detalló que "la nave de pasajeros / carga rodada fue atacada por un dron militar, mientras se mantenía atracada en el puerto de Odesa, Ucrania", sin detallar cuándo ocurrió el incidente.

Y "afortunadamente no se registraron heridos", mientras que el ente marítimo "ha activado de inmediato sus protocolos para este tipo de casos, a través de las oficinas pertinentes".

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, aseguró este sábado que Rusia atacó el país con más de 450 drones suicidas y 30 misiles de distintos tipos la pasada noche, principalmente la región sureña de Odesa, pero también las de Dnipropetrovsk (este) y Cherkasi (centro).

El golpe principal volvió a dirigirse contra el sector energético ucraniano, especialmente en el sur y la región de Odesa.

El pasado marzo, las autoridades marítimas de Panamá informaron de incidentes con drones y misiles en puertos de Rusia y Ucrania que afectaron dos naves de bandera panameña, una granalera y un portacontenedores.

El registro panameño mercante es de los mayores del mundo con más de 8.806 buques abanderados y 249,1 millones de toneladas de registro bruto, de acuerdo con los datos de la AMP. EFE