El último candidato a la Presidencia de Perú es elegido mediante lanzamiento de una moneda

Lima, 13 dic (EFE).- El partido Salvemos al Perú eligió esta sábado a su candidato a las elecciones presidenciales peruanas del próximo año mediante el lanzamiento de una moneda, después de que se produjera un empate en las elecciones internas celebradas la semana pasada, en las que se designó a otros 36 aspirantes a la jefatura de Estado para el período 2026-2031.

El lanzamiento de la moneda determinó que el candidato a presidente por la agrupación sea el empresario Antonio Ortiz, quien tras celebrar el resultado afirmó a periodistas que su propuesta se basará en la "honestidad y transparencia".

Ortiz se impuso en el lanzamiento de la moneda al exministro de Defensa Mariano González, el otro aspirante de Salvemos al Perú.

El candidato ganador destacó que el proceso se realizó en el local de la Asociación Civil Transparencia, en Lima, con la participación de representantes de los organismos electorales, veedores y medios de comunicación locales.

"Aquí no hay perdedores ni ganadores. Acá todos debemos sumar, ya basta de estar divididos", dijo.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) había informado el pasado 10 de diciembre que el candidato por Salvemos al Perú tendría que ser designado mediante el lanzamiento de una moneda al aire o una bolilla, tras haberse presentado el empate en las elecciones internas entre Ortiz y González.

"Para estos casos excepcionales, la legislación electoral contempla un mecanismo con el que se definiría quién será el candidato: un sorteo público, que podría concretarse mediante el lanzamiento de una moneda al aire o sacando una bolilla", precisó.

El caso de Salvemos al Perú fue mencionado en el reporte electoral como una de las "particulares" de las elecciones primarias que se realizaron la semana pasada en 34 partidos y tres alianzas electorales.

Las elecciones primarias definieron 37 candidaturas para los comicios presidenciales en Perú, entre las que estarán la del exalcalde ultraconservador de Lima Rafael López Aliaga, la líder política Keiko Fujimori y el ingeniero Mario Vizcarra, hermano del expresidente encarcelado Martín Vizcarra (2018-2020), quienes aparecen como favoritos en las primeras encuestas.

Además, el marxista y prófugo de la justicia Vladimir Cerróón, el empresario y exgobernador de la región de La Libertad César Acuña, el general retirado del Ejército José Williams, y el empresario Rafael Belaúnde, quien hace dos semanas salió ileso de un ataque armado en el sur de Lima.

Todas estas candidaturas deberán ser sometidas todavía a un período de tachas (impugnaciones) que se podrán presentar del 26 de diciembre al 15 de enero próximo.

Las elecciones generales en Perú se celebrarán el 12 de abril de 2026 con una probable segunda vuelta entre los dos candidatos presidenciales más votados el 7 de junio.

En los comicios, los peruanos elegirán a un presidente, dos vicepresidentes, 130 diputados, 60 senadores y 5 representantes ante el Parlamento Andino para un período de cinco años. EFE