El Comité Nobel insta a Irán a liberar de inmediato a la activista Narges Mohammadi

Berlín, 13 dic (EFE).- El Comité Noruego del Nobel ha expresado su profunda preocupación por la "brutal" detención ocurrida la víspera de la premio Nobel de la Paz 2023 Narges Mohammadi junto con otros activistas, e instó a Teherán a aclarar el paradero de la defensora de derechos humanos y a liberarla de inmediato.

"El Comité Noruego del Nobel hace un llamamiento a las autoridades iraníes para que aclaren de inmediato el paradero de Mohammadi, garanticen su seguridad e integridad y la liberen sin condiciones", señaló en un comunicado el presidente de la institución, Jørgen Watne Frydnes.

Frydnes sostuvo que la detención de Mohammadi no es casual.

Dada la estrecha colaboración entre los regímenes de Irán y Venezuela, el Comité Noruego del Nobel señala que la detención de la Sra. Mohammadi se produce justo cuando el Premio Nobel de la Paz ha sido otorgado a la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado.

El Comité recalcó que se solidariza con Mohammadi y con todas las personas en Irán que trabajan pacíficamente por los derechos humanos, el Estado de derecho y la libertad de expresión.

La premio Nobel de la Paz iraní fue detenida "de forma violenta" el viernes durante el homenaje a Khosrow Alikordi, un abogado de derechos humanos muerto la pasada semana, según anunció su fundación.

Las autoridades iraníes confirmaron posteriormente el arresto "temporal" por "la expresión de consignas que violaban las normas”. EFE