EEUU retira de su lista de sanciones al juez instructor del caso contra Bolsonaro, De Moraes

El Gobierno de Estados Unidos ha retirado este viernes de su 'lista negra' al juez del Tribunal Supremo de Brasil Alexandre de Moraes, instructor de la causa por golpe de Estado contra el expresidente Jair Bolsonaro, por la cual ha empezado ya a cumplir una pena de 27 años de prisión en un centro de retención en Brasilia.

La Administración Trump justificó la inclusión en julio del juez en su lista de sanciones al considerar como "caza de brujas" el proceso contra Bolsonaro, en base a la Ley Magnitsky, por la que Estados Unidos se declara capacitado para perseguir de forma unilateral a ciudadanos extranjeros según sus propias sospechas de que estén cometiendo actos de corrupción o contra derechos fundamentales de terceros.

En esta ocasión, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos no ha explicado los motivos por los que ha decidido sacarle de una lista, de la que también ha salido su esposa, Viviane Barci de Moraes, y una empresa financiera familiar, de la que el juez no forma parte, pero sí sus hijos.

La salida de De Moraes de esta lista forma parte de la mejoría de las relaciones entre Estados Unidos y Brasil tras los satisfactorios encuentros que Luiz Inácio Lula da Silva ha mantenido en los últimos meses con Trump, quien también ha eliminado gran parte de los aranceles que impuso a las exportaciones brasileñas.

En cambio, desde la familia Bolsonaro han recibido con "pesar" esta decisión. Eduardo, uno de los hijos del expresidente con causas pendientes en Brasil y actualmente huido a Estados Unidos, ha lamentado en X este cambio de postura de Trump, si bien ha evitado criticarle directamente.

"Agradecemos el apoyo de Trump a lo largo de este proceso y la atención que brindó a la grave crisis de libertades que afecta a Brasil. (...) Esperamos sinceramente que la decisión de Trump tenga éxito en la defensa de los intereses estratégicos del pueblo estadounidense", ha escrito.

"VICTORIA DE LA DEMOCRACIA BRASILEÑA"

El presidente Lula ha aplaudido la medida como una "victoria para la democracia brasileña" y ha revelado que la decisión se ha producido tras una conversación con su homólogo estadounidense a este respecto: "Él preguntó: '¿Es bueno para ti?' Yo le dije: 'No es bueno para mí, es bueno para Brasil y es bueno para la democracia brasileña".

El mandatario brasileño ha asegurado estar "muy contento con este reconocimiento", si bien ha incidido en que "aún faltan más personas" y ha denunciado que "no es posible admitir que el presidente de un país pueda castigar, con sus propias leyes, a las autoridades de otro país que están ejerciendo la democracia".

"Tu victoria, Alexandre, es la victoria de la democracia brasileña", ha reiterado Lula, recordando la importancia de la Corte Suprema para en Brasil.

Por su parte, De Moraes ha celebrado también la noticia como una "victoria para el Poder Judicial brasileño" y ha agradecido a Lula los contactos mantenidos con el Ejecutivo estadounidense, así como su compromiso para con la soberanía brasileña "desde el primer momento".

"La verdad, gracias al compromiso del presidente Lula y de todo su equipo, prevaleció. Y podemos decir, con satisfacción, con humildad, pero con satisfacción, que fue una triple victoria", ha expresado De Moraes en declaraciones recogidas por el portal G1.

El juez ha señalado que se trata, en primer lugar, de un triunfo para el Poder Judicial brasileño, "que no cedió ante amenazas ni coerción, y no cederá, y continuó con imparcialidad, seriedad y valentía". Asimismo, ha destacado la resolución de Trump como un éxito para la soberanía nacional y, por último, ha ensalzado que esta decisión comporta, tomando las palabras de Lula, "sobre todo, una victoria para la democracia".