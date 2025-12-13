EE. UU. anuncia que tomará medidas contra Ruanda por sus "acciones" en el este de la RDC

Nueva York, 13 dic (EFE).- El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, advirtió este sábado que Washington tomará medidas tras "las acciones de Ruanda en el este de la República Democrática del Congo (RDC)".

"Las acciones de Ruanda en el este de la RDC constituyen una clara violación de los Acuerdos de Washington firmados por el presidente Trump, y Estados Unidos tomará medidas para garantizar que se cumplan las promesas hechas al presidente", escribió en X Rubio.

No obstante, el secretario de Estado no precisó cuáles serán dichas medidas.

Esta semana, el Gobierno de la RDC pidió "sanciones" contra la vecina Ruanda al acusarla de violar el acuerdo de paz firmado el pasado 4 de diciembre en Washington bajo el auspicio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En un comunicado emitido esta madrugada, el Ejecutivo congoleño se refirió al "deterioro de la situación de seguridad en Uvira tras la ofensiva generalizada lanzada hace varios días por las Fuerzas de Defensa de Ruanda (FDR)".

Esa ciudad estratégica del este de la RDC fue ocupada este miércoles por el Movimiento 23 de Marzo (M23), un poderoso grupo rebelde que cuenta con el apoyo de Ruanda, según la ONU y varios países occidentales. EFE