Compañeros y representantes de la política y la cultura española evocan al inmenso Alterio

Madrid, 13 dic (EFE).- Compañeros de profesión, representantes de la política y del mundo del cine, el teatro y la televisión de España lamentaron la muerte de Hector Alterio, fallecido este sábado en Madrid a los 96 años, a quien recordaron como un referente y un actor "inmenso".

"Adiós a Hector Alterio uno de los artistas más destacados de su generación, padre, además, de los también actores Malena y Ernesto Alterio. Desde aquí mis sentidas condolencias por esta gran perdida", destacó en redes sociales el actor Luis Merlo.

Fiorella Faltoyano, actriz que trabajó en varias ocasiones con Alterio, indicó que fue "un caballero, un inmenso actor y un hombre bueno que afortunadamente ha trabajado hasta el final".

Desde la política, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lamentó la muerte de un actor "inmenso y querido" que deja "una huella imborrable" en el cine, en el teatro y la televisión.

A través de la red social X, el jefe del Ejecutivo español subrayó también que su talento y su humanidad "seguirán vivos en cada uno de sus trabajos", trasladando todo su cariño a familiares y amigos del actor.

La ministra portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, le recordó como "un actor inmenso y una conciencia lúcida del exilio, la memoria y la dignidad. Su voz, su mirada y su compromiso seguirán educándonos desde la cultura. Gracias por tanto".

Pentación Espectáculos, productora de su último espectáculo, lamentó "con profundo dolor y pesar" el fallecimiento de esta figura notablemente destacada en el ámbito cultural tanto de Argentina como de España. Y Jesús Cimarro, productor de su último espectáculo, 'Una pequeña historia', declaró: "Se va, nos deja uno de nuestros grandes intérpretes de la escena española y argentina. Tuve el honor de ser su productor en numerosas producciones. Buen viaje, querido Héctor".

Por su parte, el Festival de Cine de Málaga rememoró sus papeles en obras como 'El crimen de Cuenca', 'La historia oficial', 'El hijo de la novia' o 'Cría Cuervos'.

Héctor Alterio (Buenos Aires, 1929), padre de los también intérpretes Malena y Ernesto Alterio, falleció este sábado a los 96 años, según informó su familia en un comunicado distribuido por Pentación Espectáculos

"Con profundo dolor queremos comunicaros que hoy, 13 de diciembre por la mañana, nos ha dejado Héctor Alterio. Se fue en paz después de una vida larga y plena dedicada a su familia y al arte, estando activo profesionalmente hasta el día de hoy. Descanse en paz", asegura el comunicado.

El actor, que había nacido en el seno de una famila de emigrantes napolitanos, se estableció en España en 1975, cuando tuvo que abandonar Argentina por amenazas de muerte, y allí empezó de nuevo hasta conquistar el cariño y el aplauso del público.

Fue uno de los intérpretes más destacados de su generación, tanto en su Argentina natal como en España, donde desarrolló de manera prolífica su carrera y donde fue reconocido con el Goya de Honor 2004 de la Academia de Cine, de la que era miembro. Argentina lo reconoció con el Cóndor de Plata por su trayectoria cinematográfica en 2008. EFE