Agencias

Candidata oficialista de Honduras: "Vamos a estar en las calles, lo verán en poco tiempo"

Guardar

Tegucigalpa, 13 dic (EFE).- La candidata presidencial hondureña del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, anunció este sábado que saldrán a las calles en "poco tiempo" por el fraude que aduce durante las elecciones generales del pasado 30 de noviembre, y que "jamás" aceptará los resultados.

"Vamos a estar en las calles, ya lo verán en poco tiempo", subrayó Moncada durante una asamblea extraordinaria de las bases de Libre en la ciudad de Suguatepeque, en el centro de Honduras.EFE

(foto)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El primer ministro de Tailandia hablará este viernes con Trump sobre conflicto con Camboya

El primer ministro de Tailandia

Exresponsable de Justicia en Portugal, en prisión preventiva por supuesta pederastia

Infobae

Mohamed asegura que el Toluca está vivo en su anhelo de ser el campeón del Apertura

Mohamed asegura que el Toluca

Venezuela rechaza decisión de la UE de congelar indefinidamente activos de Rusia

Infobae

El último candidato a la Presidencia de Perú es elegido mediante lanzamiento de una moneda

Infobae