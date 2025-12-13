Cabrera: "Hemos ganado en uno de los campos más difíciles"

Getafe (Madrid), 13 dic (EFE).- Leandro Cabrera, defensa uruguayo del Espanyol, afirmó que su equipo, tras ganar 0-1 al Getafe, logró una victoria importante en uno de los estadios más difíciles de LaLiga.

El central charrúa marcó el único tanto del choque que dio la victoria al cuadro 'periquito'. De cabeza, en la segunda parte, derrotó al que fue un día su club. Después, en declaraciones a Movistar Plus, se mostró muy contento por los tres puntos que sumó el Espanyol.

"Todo lo que sea ayudar al equipo, bienvenido. Una victoria más en uno de los campos más difíciles que hay que visitar para todos los equipos. Tres puntos importantísimos y muy felices", declaró.

"El Espanyol es un histórico a pesar de los últimos años que fueron un poco más turbulentos. Nosotros, siempre orgullosos de representar al equipo y que la gente se sienta representado por nosotros", añadió.

Además, explicó que durante la semana el Espanyol analizó todos los puntos fuertes del Getafe y dónde podía hacer daño y señaló que se fijaron en la presión alta.

"También es un equipo que juega adelantado y va a duelos en casi todo el campo. Creo que igual no hicimos lo que acostumbramos a hacer, pero sí lo que el partido pedía", destacó.

Finalmente, contó qué sensaciones tuvo cuando marcó a su ex equipo: "Muy especial el gol. Tuve la oportunidad de marcar contra el Getafe, pero en mi casa. Es un estadio en el que pasé los mejores años de mi vida. Tengo un grandísimo recuerdo de todas las personas que trabajan en el club. Obviamente alguno se quedará con resquemor, pero es el fútbol".