Absuelven a un hijo de Obiang en Guinea Ecuatorial condenado por vender un avión estatal

Malabo, 13 dic (EFE).- La Justicia de Guinea Ecuatorial ha absuelto a Ruslan Obiang Nsue, uno de los hijos del presidente del país, Teodoro Obiang, y exdirector general adjunto de la aerolínea nacional, CEIBA Intercontinental, quien fue condenado el pasado agosto a seis años y un día de prisión suspendida acusado de vender un avión de la empresa y quedarse los beneficios de la venta.

La Audiencia Provincial de Bioko Norte, Bioko Sur y Annobón exoneró este viernes a Obiang Nsue, según publicaron a última hora de ese día medios locales.

El tribunal determinó que el hijo no tenía autoridad plena durante su gestión, ya que la dirección de la empresa estaba controlada por dos ciudadanos etíopes, que actualmente están en paradero desconocido y han sido declarados rebeldes por la Justicia ecuatoguineana.

Esa circunstancia resultó clave en la absolución de Obiang Nsue y el exdirector general de la aerolínea Luciano Esono Bitegue, contra quien no se encontraron pruebas de corrupción durante su mandato, después de que la Fiscalía retirase la acusación contra él.

A ambos se le imputaron cargos que incluían malversación de caudales públicos y abuso de funciones.

El pasado agosto, un tribunal consideró a Obiang Nsue culpable del delito de abuso de bienes de interés general y le impuso, aparte de la citada pena de cárcel, el pago de una multa de cinco millones de francos CFA (más de 7.600 euros).

Asimismo, el condenado debía reembolsar a CEIBA Intercontinental 144,2 millones de francos CFA (unos 220.000 euros) y abonar como indemnización adicional 14,4 millones (casi 22.000 euros).

Según reveló a principios de 2023 el Gobierno ecuatoguineano, el avión ATR-72-500 fue enviado a las Islas Canarias (España) en 2018 para recibir mantenimiento de la empresa española BINTER, a la que la aeronave le fue vendida después sin consentimiento del Consejo de Administración de la aerolínea ecuatoguineana.

La abogada de Ceiba Intercontinental, Raquel Serón, explicó a la comisión gubernamental que investigó los hechos que Obiang Nsue propuso que "no se ingresara el dinero de la venta en la cuenta de Ceiba Intercontinental de la sucursal de Madrid, dado que estaba congelada".

"El ingreso se hizo en la cuenta personal" del entonces director general adjunto, relató Serón.

En enero de 2023, el vicepresidente del país, Teodoro Nguema Obiang Mangue, hermanastro del acusado, ordenó su arresto y destitución.

El Ejecutivo señaló entonces que 700.000 euros asignados para reparar el avión permanecían desaparecidos y su rastreo "apunta a que fueron transferidos a una cuenta de Malasia y más tarde a Miami, EE.UU".

Desde su independencia de España en 1968, Guinea Ecuatorial está considerada por organizaciones pro derechos humanos como uno de los países más represivos y corruptos del mundo.

Teodoro Obiang, de 83 años, gobierna el país con mano de hierro desde 1979, cuando derrocó a su tío Francisco Macías en un golpe de Estado, y es el presidente que lleva más tiempo en el poder del mundo. EFE