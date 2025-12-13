Agencias

2-0. Un doblete de Raphinha derrumba el muro de Osasuna y hace más líder al Barcelona

Guardar

Barcelona, 13 dic (EFE).- Un doblete del internacional brasileño Raphael Dias 'Raphinha' derrumbó el sólido entramado defensivo del Osasuna (2-0) para hacer más lider de LaLiga al Barcelona en el último partido del año en el Spotify Camp Nou.

Así, el conjunto azulgrana, que acumula siete victorias consecutivas, se coloca, con un partido más, cinco puntos por encima de su inmediato perseguidor, el Villarreal, que este domingo visitará al Levante (partido que, por ahora, está en duda a causa de las previsiones de fuertes lluvias), y siete por delante del Real Madrid, que visitará al Deportivo Alavés.

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

‘Stranger Things’ invade la Ciudad de México con su nueva experiencia inmersiva

Los asistentes interactúan con grabaciones inéditas de los actores y recorren escenarios icónicos, viven retos argumentales y experimentan realidad aumentada en cuatro pisos temáticos, mientras la organización extiende funciones por la alta demanda y éxito de convocatoria

Infobae

La actriz America Ferrera llama a humanizar la migración en visita a albergue en México

La asistencia para mujeres y niños migrantes enfrenta graves riesgos ante la caída del financiamiento internacional, situación que obliga a los albergues en México a buscar alternativas de subsistencia y adaptación en medio del aumento de personas desplazadas

Infobae

EE. UU. pide a los inmigrantes que están ilegalmente en el país que se "vayan a casa"

Infobae

Beatifican en Notre Dame a 50 franceses matados por los nazis en la II Guerra Mundial

Infobae

El Gobierno llama a la precaución tras el aviso rojo de la Aemet por fuertes lluvias en Andalucía y Comunidad Valenciana

El Gobierno llama a la