2-0. Un doblete de Raphinha derrumba el muro de Osasuna y hace más líder al Barcelona

Barcelona, 13 dic (EFE).- Un doblete del internacional brasileño Raphael Dias 'Raphinha' derrumbó el sólido entramado defensivo del Osasuna (2-0) para hacer más lider de LaLiga al Barcelona en el último partido del año en el Spotify Camp Nou.

Así, el conjunto azulgrana, que acumula siete victorias consecutivas, se coloca, con un partido más, cinco puntos por encima de su inmediato perseguidor, el Villarreal, que este domingo visitará al Levante (partido que, por ahora, está en duda a causa de las previsiones de fuertes lluvias), y siete por delante del Real Madrid, que visitará al Deportivo Alavés.