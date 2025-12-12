Un muerto en la frontera de EEUU tras un tiroteo que involucra a la Patrulla Fronteriza

Austin, 12 dic (EFE).- Un hombre murió en Starr County, en la frontera de Texas con México, tras un tiroteo en el que estuvo involucrada la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, informaron este viernes las autoridades estatales.

El Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) señaló que los Texas Rangers han abierto una investigación sobre el incidente. Según los primeros datos oficiales, el sospechoso recibió un disparo y fue trasladado al Hospital Memorial de Starr County, donde posteriormente fue declarado muerto.

Las autoridades señalaron que se trata de una investigación activa y en curso, y no han ofrecido más detalles sobre el incidente o sobre el fallecido.

El uso letal de la fuerza por parte de la Patrulla Fronteriza se ha ido normalizando en los últimos años, paralelo a un endurecimiento de las políticas migratorias y a una mayor presencia militar en la zona.

Organizaciones civiles han documentado centenares de muertes vinculadas a la actuación de agentes migratorios, incluidas personas abatidas a tiros, fallecidas en persecuciones vehiculares o que murieron bajo custodia tras no recibir atención médica adecuada.

Entre los casos más polémicos están los disparos transfronterizos, donde agentes en territorio estadounidense han matado a jóvenes que se encontraban del lado mexicano, lo que ha puesto en cuestión los límites legales de la fuerza estatal y la posibilidad de reparación para las familias.

Según registros de la Southern Border Communities Coalition (SBCC), una coalición de más de 60 organizaciones que aboga por los derechos de los migrantes y la reforma de las políticas fronterizas entre Estados Unidos y México, desde enero de 2010, 351 personas han fallecido como resultado de enfrentamientos con agentes de la CBP. EFE