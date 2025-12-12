Susanna Griso descubre uno de los grandes secretos de su boda con Luis Enríquez: "No me voy a casar de blanco"

Cada una de las apariciones públicas de Susanna Griso desde que anunció su boda con Luis Enríquez Nistal el pasado octubre, coincidiendo con su 56 cumpleaños, se convierte en una ocasión inmejorable para seguir 'sonsacándole' a la presentadora de 'Espejo público' los detalles y preparativos del que promete convertirse en uno de los 'sí quiero' más mediáticos de 2026.

Tras revelar que el enlace se celebrará el próximo 25 de julio en un pueblo de la Costa Brava en el que ambos se han comprado una casa, que será una ceremonia civil a la que acudirán todos sus compañeros de programa, y que no habrá exclusiva sino que posarán para la prensa tras convertirse en marido y mujer, la periodista ha descubierto uno de los secretos mejor guardados de cualquier novia.

Impresionante con un total look rojo con traje sastre y top de gasa transparente con cuello cisne, Susanna ha acaparado todas las miradas este miércoles en la fiesta de Navidad de Atresmedia y, sin ocultar lo ilusionada que está con su boda, ha hecho balance de 2025, confesando que ha sido un año tan bueno que lo único que le puede pedir al siguiente es "virgencita virgencita que me quede como estoy". "Que el 2026 sea igual de bueno o mejor, igual es mejor" porque se casa con el que asegura es el hombre de su vida y su compañero soñado.

"Estoy feliz, feliz, feliz" ha reconocido, destapando uno de los detalle más relevantes de su boda: "No me voy a casar de blanco, pero de rojo tampoco. Será distinto, será distinto, pero me tenéis que dejar algún secreto, porque cada día que os veo me sacáis algún secreto y ya no me van a quedar secretos" ha apuntado divertida tras dar una importante pista sobre su look nupcial.