Soraya Arnelas desvela sus planes de ampliar la familia en 2026

Expectación máxima este miércoles en Barcelona por la reaparición de Victoria Federica ante las cámaras tras la publicación de las memorias de su abuelo el Rey Juan Carlos en España. Estaba previsto que la hija de la infanta Elena amadrinase la fiesta con la que la estilista Ana Lérida ha dado el pistoletazo de salida a la Navidad en sus salones Anara, pero a última hora se 'caía' de la convocatoria por enfermedad, dejando a Soraya Arnelas como gran protagonista de la velada.
Una cita en la que la artista ha revelado cuál es su gran deseo para 2026 después del aborto que sufrió a los 4 meses de embarazo en enero de 2024, y que hizo público para ayudar a otras personas que han pasado por el mismo trance. Lejos de tirar la toalla, la triunfita y Miguel Ángel Herrera -tan enamorados como el primer día después de 13 años de relación y 2 de matrimonio- han decidido que el próximo año van a seguir luchando por cumplir su sueño de tener familia numerosa y darle un hermanit@ a sus hijas Manuela (8) y Olivia (4).
"Gracias a Dios 2025 ha sido un muy buen año tanto lo personal como lo profesional, ha sido un año de agradecer. El 13 de febrero saco nuevo álbum que se llamará 'Ilumina', y tengo proyectos personales también, ampliar familia si se puede, y bueno, y si Dios me da salud y todo va bien, pues hacer una gira enorme que tengo muchas ganas también, y ya la estamos preparando" ha confesado.
Y eso que como reconoce orgullosa, "yo en mi casa no me aburro. Tengo dos niñas que son un disfrute. A mí me gusta compartirlas en redes, me gusta naturalizar mi vida porque me gusta que mis hijas abracen mi carrera y la de su padre. Así que en casa lo pasamos divertido y yo creo que es lo bonito, ¿no? Mostrarse como uno es".
El secreto de su relación con Miguel Ángel, como ha explicado, "trabajar, trabajar y trabajar en pareja. La pareja parece que cuando uno se casa o cuando se enamora y se junta, damos por hecho muchas cosas y yo creo que no debemos dar por hecho ese amor, yo creo que hay que trabajarlo cada día". "Vienen peores momentos, vienen mejores momentos, pero yo creo que al final...Es un trabajo diario, teniendo un proyecto en común, que es la felicidad de las niñas y nuestra, porque nosotros nos desvivimos por nuestras hijas, pero también nos desvivimos por nosotros" apunta.
De ahí que no oculte que está deseando dejar a sus pequeñas con los abuelos para disfrutar de unas vacaciones con su marido, con el que todavía no se ha podido ir de luna de miel dos años después de su boda: "Yo por él daría la vuelta al mundo. A él le encanta la playa, a mí no me gusta nada, pero si quiere irse allí a Hawái, nos vamos a Hawái. Donde sea. Lo importante es la compañía, no el sitio".
"Gracias a Dios, yo creo que estos 43 años y todo lo bueno y malo que me ha pasado en la vida, me han hecho replantearme muchas cosas y darme cuenta cuál es el sentido de la vida. Y yo estoy en un momento en el que estoy disfrutando de lo que quiero. No sé qué es lo que vendrá el año que viene, ni el siguiente, no sé, la vida evoluciona. Pero yo te prometo que yo ahora mismo estoy muy feliz, la verdad. ¡Estoy iluminando! Entonces yo al año que viene le pido un viaje de novios, a los Reyes les pido un viaje de novios, les pido más tiempo en familia y salud. Y luego ya después, mucho trabajito. Y el niño sería fantástico. Inclusive una niña sería fantástico también. Lo que pasa es que tengo que encontrar el momento. Necesito las vacaciones" ha confesado.