Seúl y Washington omiten por primera vez a Pionyang en su reunión sobre asuntos nucleares

Seúl, 12 dic (EFE).- Corea del Sur y Estados Unidos han omitido por primera vez las menciones explícitas a Corea del Norte en el resumen de una importante reunión bilateral sobre asuntos nucleares, la primera bajo el segundo mandato de Donald Trump, que ha reiterado su deseo de volver a reunirse con el líder norcoreano, Kim Jong-un.

Durante la quinta sesión del Grupo Consultivo Nuclear (NCG) celebrada en Washington el jueves (viernes en horario surcoreano), EE.UU. reafirmó su compromiso de disuasión extendida con Seúl, incluida la protección con armamento nuclear; sin embargo, el comunicado no menciona al Norte, elemento que había sido constante en todas las declaraciones previas del mecanismo creado en 2023.

Corea del Sur expresó, por su parte, "su principio" de asumir el liderazgo en la defensa convencional (no nuclear), lo que supone la primera vez que se menciona esto en un comunicado del NCG, en medio de las exigencias de Trump para que los aliados asuman un papel más protagónico en su propia defensa.

La ausencia de Pionyang en el texto sobre la reunión destinada a fortalecer el pacto de defensa que Washington ha asumido con Seúl, se produce tras la intención declarada de Trump de reunirse con Kim, al que invitó a verse cara a cara durante su gira asiática del pasado octubre, que incluyó una parada en Corea del Sur, sin éxito.

Corea del Norte ha declarado recientemente estar abierta a una cumbre con EE.UU. si el tema de su desnuclearización se retira de la agenda.

La omisión de la mención al régimen en el comunicado del NCG se suma a la decisión de Washington de no incluir la amenaza nuclear de Corea del Norte en su revisada Estrategia de Seguridad Nacional (NSS), rompiendo con las menciones constantes desde el inicio del programa nuclear norcoreano en 2003 y sugiriendo una caída en la prioridad estratégica de sus políticas sobre Pionyang.

Pese a ello, el embajador interino de EE.UU. en Seúl, Kevin Kim, insistió esta semana en que la desnuclearización completa de la península coreana "sigue siendo un objetivo", mientras que Seúl ha pedido no malinterpretar la omisión del Norte en la estrategia de seguridad de Washington como equivalente a una pérdida de interés para "resolver" el problema nuclear norcoreano. EFE