Risto Mejide, primeras palabras sobre su relación con Merche Torre: "Estoy en un momento muy dulce"

Tras un año especialmente intenso en lo que a lo sentimental se refiere por sus mediáticas historias de amor con la actriz Grecia Castta y la experta en IA Laia Grassi, Risto Mejide termina el año enamorado. Tal y como él mismo revelaba a través de sus redes sociales hace escasamente un mes, ha recuperado la ilusión al lado de una atractiva joven rubia llamada Merche Torre con la que a principios de noviembre disfrutó de una escapada romántica a Hamburgo.

Con una imagen de su nueva novia de espaldas haciendo un selfie desde uno de los 'mil puentes' de la ciudad alemanda, el presentador hacía pública su nueva relación utilizando la palabra 'liebestraum', que en alemán significa 'sueño de amor'. Una publicación que comentaba la propia Merche descubriendo así su identidad: "Lo inevitable siempre encuentra su manera. En Hamburgo o en el fin del mundo. Te amo maldita sea!!!, escribía sin ocultar sus sentimientos.

Aunque se desconoce cuánto tiempo llevan juntos -ya que en verano Risto todavía estaba con Laia- ni cómo se conocieron, sí ha trascendido que la joven, cuyo nombre es Mercedes Torre Couso, es asturiana, rubia y espectacular, tiene alrededor de 30 años, y se dedica al sector inmobiliario de lujo a pesar de que estudió Historia del Arte.

Siempre discreto en lo que a su vida privada se refiere, el exmarido de Laura Escanes ha reaparecido en la fiesta de Navidad de los presentadores de Mediaset y, con una gran sonrisa que refleja lo feliz que está con su nuevo amor, ha revelado que "estoy en un momento muy dulce, la verdad".

"Yo sabes que de eso no hablo, pero estoy muy contento, muy bien, muy tranquilo" ha confesado, dejando en el aire si pronto presentará oficialmente a Merche, aunque sí ha asegurado que lo único que le pide a 2026 es "que todo siga igual, mejor sería pasarse ya".