Rafa Nadal, intervenido de su mano derecha por una artrosis

El extenista Rafa Nadal fue sometido este jueves a una intervención quirúrgica en el Centro Médico Teknon de Barcelona, donde se le practicó una cirugía en la mano derecha debido a una artrosis severa de la articulación trapecio-metacarpiana.

La intervención estuvo realizada bajo la supervisión de Ángel Ruiz-Cotorro, médico de Rafa Nadal, junto con el Dr. Vilaro, y practicada por el Dr. Alex Lluch, y consistió en una artroplastia con el objetivo de eliminar el dolor y recuperar la movilidad de la articulación.