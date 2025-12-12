Agencias

Rafa Nadal, intervenido de su mano derecha por una artrosis

Guardar

El extenista Rafa Nadal fue sometido este jueves a una intervención quirúrgica en el Centro Médico Teknon de Barcelona, donde se le practicó una cirugía en la mano derecha debido a una artrosis severa de la articulación trapecio-metacarpiana.

La intervención estuvo realizada bajo la supervisión de Ángel Ruiz-Cotorro, médico de Rafa Nadal, junto con el Dr. Vilaro, y practicada por el Dr. Alex Lluch, y consistió en una artroplastia con el objetivo de eliminar el dolor y recuperar la movilidad de la articulación.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Simeone: "Mi mayor fortuna es tener futbolistas que se han sumado a una idea y un plan"

Simeone: "Mi mayor fortuna es

Putin denuncia durante un encuentro con Erdogan el "gran fraude" de la UE con los bienes rusos congelados

Putin denuncia durante un encuentro

La jueza de la dana cita a Feijóo como testigo: "Podría dar razón" de comentarios que pudo hacer Mazón el 29O

La jueza de la dana

Finlandia comprará a EEUU sistemas avanzados de misiles aire-aire de medio alcance

Finlandia comprará a EEUU sistemas

El IPC de Alemania repite en noviembre en el 2,3%, aunque la tasa armonizada repunta tres décimas, al 2,6%

El IPC de Alemania repite