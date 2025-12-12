Ozempic llega a la India con un precio inicial de 24 dólares por dosis semanal

Nueva Delhi, 12 dic (EFE).- La compañía farmacéutica danesa Novo Nordisk lanzó este viernes en la India el medicamento para la diabetes Ozempic, tras anunciar en noviembre una alianza con farmacéuticas indias, a un precio inicial de unos 24 dólares por dosis.

El tratamiento, basado en semaglutida y administrado una vez por semana, se venderá en presentaciones de 0,25 miligramos (mg), 0,5 mg y 1 mg en 'FlexTouch Pen', un dispositivo tipo bolígrafo, según anunció la compañía en el país.

La incorporación de Ozempic refuerza la estrategia de expansión iniciada este año, cuando la compañía introdujo Wegovy y anunció con Emcure Pharma la futura comercialización de Poviztra, otro tratamiento con semaglutida dirigido al control del peso.

La llegada del fármaco coincide con el creciente interés de la industria india por la semaglutida ante la expiración de la patente en marzo de 2026, intensificando la competencia entre empresas locales.

Otros fabricantes indios, como Dr. Reddy’s y Sun Pharma, preparan versiones genéricas para su lanzamiento internacional mientras mantienen disputas legales con Novo Nordisk, que busca impedir una comercialización anticipada y frenar las exportaciones a países donde la patente ya venció.

Según explicó el director general de Novo Nordisk India, Vikrant Shrotriya, a la revista Forbes India, el lanzamiento se programó tras garantizar un suministro estable para los nuevos pacientes, en un contexto de aumento sostenido de la demanda de semaglutida en el país.

La India, que concentra la segunda mayor población de adultos con diabetes del mundo, registra además un crecimiento sostenido de sobrepeso y obesidad. Según la última Encuesta Nacional de Salud Familiar, un 24 % de las mujeres y un 23 % de los hombres presentan exceso de peso.

El país destina más de 36.000 millones de dólares anuales al tratamiento de enfermedades vinculadas a la diabetes, lo que ha acelerado la adopción de terapias metabólicas como la semaglutida, según estimaciones de la Federación Internacional de Diabetes (IDF). EFE