Nueve detenidos por provocar un altercado en un avión cuando iba a despegar desde el aeropuerto de Palma

La Guardia Civil ha detenido a nueve personas, siete hombres y dos mujeres, por supuestamente provocar un altercado en el interior de un avión cuando iba a despegar desde el aeropuerto de Palma.

Los hechos tuvieron lugar la noche de este pasado jueves, según ha adelantado 'Diario de Mallorca' y han confirmado a Europa Press fuentes próximas a las pesquisas.

Cuando el avión estaba a punto de despegar se produjo un altercado entre algunos pasajeros, lo que obligó al capitán a frenar la maniobra y alertar a la Guardia Civil.

Los agentes responsables de la seguridad del aeropuerto se personaron en el avión, arrestaron a los nueve sospechosos y los bajaron a tierra. El vuelo pudo después proseguir su ruta con normalidad.

Los arrestados han pasado la mañana de este viernes a disposición de la autoridad judicial como supuestos autores de un delito de desordenes públicos.