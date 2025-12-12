Norma Duval se emociona al hablar de las ausencias que marcarán su Navidad

Mostrando una vez más su faceta más solidaria, Norma Duval será la encargada de hacer el saque de honor en el tradicional partido solidario entre artistas y famosos que cada Navidad organiza el conocido relaciones públicas Richy Castellanos, y que este año se celebrará el 27 de diciembre en el estadio del Rayo Vallecano a beneficio de la Fundación Theodora, y en el que participarán entre otros Joaquín Cortés, Luis Cobos, José Mota, o Beatriz Rico.

Este jueves se han presentado en el hospital San Rafael de Madrid las camisetas diseñadas especialmente para el encuentro y, emocionada, la vedette ha revelado que aunque las Navidades son unas fechas complicadas por los seres queridos que ya no están -sus padres, su hermana Carla Duval, o su sobrino Juan Carlos Rojo, que falleció en agosto de 2024 a los 36 años- intentará que sean unas fechas especiales por sus nietos, en los que está completamente volcada.

"Tengo cuatro nietos; uno de 13, uno de tres, uno de un año y medio y otro de cinco meses. Me los como a todos, a todos me los como, son preciosos" ha presumido orgullosa, confirmando que los pequeños serán los grandes protagonistas de su Nochebuena y su Navidad, ya que en Nochevieja aprovechará para hacer un viaje con su marido, Matthias Khün.

"Para qué te voy a engañar, son fiestas muy señaladas y aunque durante todo el año te acuerdes de tus seres queridos las navidades son las navidades. Es lo que recuerdas de pequeño, tu padre, tu madre, tus hermanos... Sí, sí, me acuerdo muchísimo de ellos. Pero bueno, hay niños pequeños, entonces hay que ponerse la nariz de payaso esa que me he puesto por ahí y estar feliz ese día" confiesa, reconociendo que el alemán, del que reconoce que está "enamoradísima", es su gran apoyo en estos días tan emotivos.

"Acabamos de estar 20 días sin separarnos. He llegado antes de ayer, estábamos 20 días juntos viajando. Y lo que hacemos es que todo el tiempo que estamos juntos tenemos una gran calidad de pareja. Intimidad, intimidad... Son 16 años y estoy muy bien, muy a gusto" desvela. "Ya son años, pero que sean muchos más" ha añadido con una sonrisa.