Noboa recibe a Jerí en el Palacio de Carondelet para iniciar el gabinete binacional

Quito, 12 dic (EFE).- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, recibió este viernes a su homólogo de Perú, José Jerí, en el Palacio de Carondelet, la sede del Ejecutivo, para dar inicio al decimosexto Gabinete Binacional y encuentro presidencial, en el que tratarán varios temas de cooperación, pero, principalmente, los relacionados a la seguridad en las zonas de frontera.

El mandatario interino peruano fue recibido con honores en su ingreso al palacio y minutos después se encontró con Noboa, quien lo esperaba al final del pasillo principal para el saludo protocolar.

Antes de ingresar a la sede presidencial, Jerí colocó una ofrenda floral en la Plaza Grande y luego saludó a la ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld, quien lo acompañó hacia el palacio.

La Cancillería ecuatoriana señaló este viernes que, aunque la seguridad será uno de los ejes centrales que se profundizarán durante este encuentro, los mandatarios también hablarán de la relación político-diplomática, la cooperación bilateral y temas relacionados con medio ambiente, comercio, turismo, salud, energía e infraestructura.

Mientras que la Cancillería peruana resaltó en un comunicado que el ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, presentará los resultados del Plan de Acción de Lima 2024 y de la decimoséptima Reunión de la Comisión de Vecindad Peruano-Ecuatoriana 2025.

"Este informe expone el progreso en la implementación de los 49 compromisos orientados a fortalecer la seguridad, mejorar los servicios básicos y ampliar oportunidades económicas para miles de ciudadanos que viven en la zona de frontera", señaló el ministerio peruano.

Los temas más destacados de este informe son la hoja de ruta binacional para la recuperación de la cuenca Puyango–Tumbes, la segunda reunión de la Comisión Mixta de la lucha contra la minería ilegal, la reactivación de los Comités de Frontera Loja–Piura y El Oro–Tumbes, las visitas a los Centros Binacionales de Atención en Frontera (Cebaf) y el impulso de emprendimientos sostenibles de actividades productivas clave.

La delegación peruana está conformada por los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa, Interior, Economía y Finanzas, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Desarrollo Agrario y Riego, Comercio Exterior y Turismo, Transportes y Comunicaciones, Energía y Minas, y Desarrollo e Inclusión Social, quienes sostendrán reuniones bilaterales con sus pares ecuatorianos.

Tras la sesión, los mandatarios suscribirán la Declaración Presidencial de Quito y adoptarán formalmente el Plan de Acción de Quito 2025, documentos que guiarán el trabajo conjunto durante el período 2025-2026. EFE

