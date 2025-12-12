Agencias

Moncho: “El objetivo no puede ser otro que ser súper competitivos”

Guardar

Girona, 12 dic (EFE).- El entrenador del Bàsquet Girona, Moncho Fernández, ha asegurado en la víspera del partido en casa del Real Madrid que "siempre que jugamos en estas canchas el objetivo no puede ser otro que ser súper competitivos" y que si lo son "seguro" que tendrán "una oportunidad".

El técnico gallego ha destacado que el Madrid, colíder de la Liga Endesa e invicto como local, es "uno de los mejores equipos de Europa" y "un transatlántico".

"Todo el mundo conoce la capacidad ofensiva del Madrid, pero defensivamente son el mejor equipo de la liga en estos momentos", ha recordado.

En este sentido ha recalcado que su equipo no solo deberá "proteger" su aro, sino que también deberá "hacer las cosas muy bien en ataque".

Además, el técnico de los gerundenses ha destacado que "las pérdidas, el rebote y todas estas cosas sin duda serán básicas para poder tener éxito o no en nuestra empresa".

Moncho Fernández ha reconocido que el equipo es consciente de la "dificultad" del "reto" de este domingo, pero ha asegurado que el equipo viajará a Madrid con "mucha ilusión" y que la plantilla está "animada" después de la contundente victoria contra el Río Breogán (103-80), la cuarta en nueve jornadas.

Sobre el escolta argentino Maxi Fjellerup, baja por lesión desde hace semanas, ha explicado que sigue fuera de la dinámica de grupo, pero que es "optimista". EFE

asm/fa/jpd

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Simeone: "Mi mayor fortuna es tener futbolistas que se han sumado a una idea y un plan"

Simeone: "Mi mayor fortuna es

Putin denuncia durante un encuentro con Erdogan el "gran fraude" de la UE con los bienes rusos congelados

Putin denuncia durante un encuentro

La jueza de la dana cita a Feijóo como testigo: "Podría dar razón" de comentarios que pudo hacer Mazón el 29O

La jueza de la dana

Finlandia comprará a EEUU sistemas avanzados de misiles aire-aire de medio alcance

Finlandia comprará a EEUU sistemas

El IPC de Alemania repite en noviembre en el 2,3%, aunque la tasa armonizada repunta tres décimas, al 2,6%

El IPC de Alemania repite