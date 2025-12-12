Moncho: “El objetivo no puede ser otro que ser súper competitivos”

Girona, 12 dic (EFE).- El entrenador del Bàsquet Girona, Moncho Fernández, ha asegurado en la víspera del partido en casa del Real Madrid que "siempre que jugamos en estas canchas el objetivo no puede ser otro que ser súper competitivos" y que si lo son "seguro" que tendrán "una oportunidad".

El técnico gallego ha destacado que el Madrid, colíder de la Liga Endesa e invicto como local, es "uno de los mejores equipos de Europa" y "un transatlántico".

"Todo el mundo conoce la capacidad ofensiva del Madrid, pero defensivamente son el mejor equipo de la liga en estos momentos", ha recordado.

En este sentido ha recalcado que su equipo no solo deberá "proteger" su aro, sino que también deberá "hacer las cosas muy bien en ataque".

Además, el técnico de los gerundenses ha destacado que "las pérdidas, el rebote y todas estas cosas sin duda serán básicas para poder tener éxito o no en nuestra empresa".

Moncho Fernández ha reconocido que el equipo es consciente de la "dificultad" del "reto" de este domingo, pero ha asegurado que el equipo viajará a Madrid con "mucha ilusión" y que la plantilla está "animada" después de la contundente victoria contra el Río Breogán (103-80), la cuarta en nueve jornadas.

Sobre el escolta argentino Maxi Fjellerup, baja por lesión desde hace semanas, ha explicado que sigue fuera de la dinámica de grupo, pero que es "optimista". EFE

asm/fa/jpd