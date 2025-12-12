Agencias

México, EE.UU. y Canadá avanzan en cooperación ambiental antes de revisión de T-MEC

Guardar

Ciudad de México, 12 dic (EFE).- México, Estados Unidos y Canadá fortalecieron su cooperación regional en materia ambiental durante la cuarta reunión del Comité de Medio Ambiente del T-MEC, donde las delegaciones presentaron avances en la aplicación de leyes, la protección de ecosistemas y acciones contra delitos ambientales, con la mira puesta en la revisión integral del acuerdo en 2026.

En el encuentro, realizado conforme al Capítulo 24 del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), las autoridades revisaron el progreso de la implementación, compartieron buenas prácticas y acordaron fortalecer la coordinación técnica para aprovechar los beneficios ambientales del acuerdo.

De acuerdo con un comunicado conjunto de las Secretarías de Economía y Medioambiente mexicanas, las tres delegaciones reportaron iniciativas orientadas a mejorar la protección de los ecosistemas, impulsar la gestión sostenible de los bosques y de las áreas naturales protegidas, así como medidas para combatir los delitos ambientales y reducir la basura marina, uno de los focos crecientes en la agenda ambiental internacional.

El intercambio, añadieron las autoridades, permitió identificar áreas prioritarias para impulsar actividades conjuntas y mejorar la operación del Capítulo 24, en un contexto donde la dimensión ambiental del tratado se considera un termómetro de su implementación integral.

Como parte del mandato del T-MEC, se realizó una sesión pública virtual, en la que las delegaciones compartieron los principales resultados de la reunión y los hallazgos de la revisión quinquenal del Capítulo de Medio Ambiente, efectuada en junio de 2025, con participación de academia, sociedad civil, cámaras empresariales y otros actores interesados.

Las tres partes coincidieron “en que los avances reportados fortalecen la implementación del T-MEC y contribuyen a un escenario favorable rumbo a la revisión integral del Tratado prevista para 2026”.

En tanto, México reiteró su compromiso de “seguir colaborando con Estados Unidos y Canadá para construir una agenda ambiental regional sólida, basada en desarrollo sostenible, prosperidad compartida y transparencia”. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Gobierno de Uruguay confirma que se han vacunado unas 20.000 personas contra el sarampión

Infobae

El petróleo de Texas baja un 0,28 %, hasta los 57,44 dólares el barril

Infobae

Centroamérica, México y EE.UU. refuerzan la acción regional contra el gusano barrenador

Infobae

Iron Maiden dará concierto en Costa Rica en octubre de 2026 en su gira de 50 aniversario

Infobae

El Supremo electo en México destaca una mayor resolución de casos en primeros cien días

El Supremo electo en México