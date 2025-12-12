México, EE.UU. y Canadá avanzan en cooperación ambiental antes de revisión de T-MEC

Ciudad de México, 12 dic (EFE).- México, Estados Unidos y Canadá fortalecieron su cooperación regional en materia ambiental durante la cuarta reunión del Comité de Medio Ambiente del T-MEC, donde las delegaciones presentaron avances en la aplicación de leyes, la protección de ecosistemas y acciones contra delitos ambientales, con la mira puesta en la revisión integral del acuerdo en 2026.

En el encuentro, realizado conforme al Capítulo 24 del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), las autoridades revisaron el progreso de la implementación, compartieron buenas prácticas y acordaron fortalecer la coordinación técnica para aprovechar los beneficios ambientales del acuerdo.

De acuerdo con un comunicado conjunto de las Secretarías de Economía y Medioambiente mexicanas, las tres delegaciones reportaron iniciativas orientadas a mejorar la protección de los ecosistemas, impulsar la gestión sostenible de los bosques y de las áreas naturales protegidas, así como medidas para combatir los delitos ambientales y reducir la basura marina, uno de los focos crecientes en la agenda ambiental internacional.

El intercambio, añadieron las autoridades, permitió identificar áreas prioritarias para impulsar actividades conjuntas y mejorar la operación del Capítulo 24, en un contexto donde la dimensión ambiental del tratado se considera un termómetro de su implementación integral.

Como parte del mandato del T-MEC, se realizó una sesión pública virtual, en la que las delegaciones compartieron los principales resultados de la reunión y los hallazgos de la revisión quinquenal del Capítulo de Medio Ambiente, efectuada en junio de 2025, con participación de academia, sociedad civil, cámaras empresariales y otros actores interesados.

Las tres partes coincidieron “en que los avances reportados fortalecen la implementación del T-MEC y contribuyen a un escenario favorable rumbo a la revisión integral del Tratado prevista para 2026”.

En tanto, México reiteró su compromiso de “seguir colaborando con Estados Unidos y Canadá para construir una agenda ambiental regional sólida, basada en desarrollo sostenible, prosperidad compartida y transparencia”. EFE