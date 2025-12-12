María Corina Machado tendrá una calle en la ciudad española de Valladolid

Valladolid (España), 12 dic (EFE).- La venezolana María Corina Machado, premio Nobel de la Paz 2025 por su labor en favor de la paz, la democracia y los derechos humanos, tendrá una calle en la ciudad española de Valladolid (centro), según anunció este viernes el Ayuntamiento de esa capital.

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, afirmó que "el compromiso de Machado con los valores de paz, concordia y solidaridad merecían el reconocimiento de incorporar su nombre al callejero de la ciudad".

La vía pública elegida está situada entre el Paseo del Arco de Ladrillo y la calle Orlando, próxima al parque de La Paz y al eje de la solidaridad.

La incorporación de su nombre al callejero local, según el alcalde, "es un homenaje a quienes defienden la paz, la libertad y la dignidad de los pueblos": "Su trayectoria ejemplar y su compromiso con los derechos humanos son un faro para quienes aspiramos a construir sociedades más justas y solidarias".

El regidor vallisoletano incidió en que la ciudad "se enorgullece de sumarse al reconocimiento internacional de su figura" y espera que esta calle "sea un espacio vivo que recuerde a generaciones futuras la importancia de la democracia, la concordia y la lucha pacífica por los derechos fundamentales".

La líder venezolana fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025 por su labor promoviendo los derechos democráticos del pueblo de Venezuela y su lucha por una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia, según el Comité Noruego del Nobel, para el que Machado constituye "uno de los ejemplos más extraordinarios de valentía civil en América Latina en tiempos recientes". EFE