Los países de la UE negociarán un reglamento que proteja al acero del exceso de capacidad

Bruselas, 12 dic (EFE).- El Consejo de la Unión Europea (los países) adoptó este viernes su posición para negociar con el Parlamento Europeo un nuevo reglamento destinado a frenar los efectos del exceso de capacidad mundial en el mercado del acero, una medida que sustituirá a la actual normativa, vigente hasta el 30 de junio de 2026.

El acuerdo "mantiene un alto nivel de protección para la industria siderúrgica europea, considerada estratégica para la economía y la seguridad de la UE", e introduce al mismo tiempo "mayor flexibilidad para las industrias transformadoras que dependen del acero", explicó el Consejo en un comunicado.

Esta industria se enfrenta actualmente a una presión considerable debido a niveles de sobrecapacidad global, que se prevé que alcance los 721 millones de toneladas para 2027, más de cinco veces el consumo anual de la UE, afirmó el Consejo.

"Hemos alcanzado un compromiso equilibrado que mantiene un alto nivel de protección para nuestros productores, a la vez que introduce una flexibilidad crucial y considera a las industrias transformadoras de la UE", afirmó el ministro danés de Industria, Morten Bødskov, cuyo país preside este semestre el Consejo de la UE.

El mandato para negociar con la Eurocámara conserva los pilares esenciales de la propuesta de la Comisión Europea, incluida la reducción sustancial de los contingentes de importación a 18,3 millones de toneladas al año -un 47 % menos que los cupos de 2024- y la duplicación del arancel fuera de contingente, que pasará del 25 % vigente al 50 %.

Para facilitar la gestión de los cupos, los Estados miembros acordaron permitir que los volúmenes no utilizados en un trimestre puedan transferirse al siguiente dentro del mismo periodo anual.

Los ministros incluyeron además el "interés de la Unión" como principio rector a la hora de asignar contingentes, aplicar salvaguardias bilaterales o modificar volúmenes, con el fin de equilibrar la protección a los productores con la competitividad de las industrias posteriores.

El reglamento fija también un rango máximo para los cupos ajustados, que deberá situarse entre 15,2 y 22,2 millones de toneladas.

Para reforzar la transparencia y evitar la elusión, el texto introduce la obligación de que los importadores acrediten el país de fusión y vertido del acero, un requisito que se aplicará a partir del 1 de octubre de 2026 de aprobarse esta normativa.

La Comisión evaluará en un plazo de dos años si esta información debe utilizarse para asignar contingentes específicos por país y deberá consultar previamente a los sectores afectados.

El Consejo adelantó a 18 meses el plazo para que Bruselas estudie una posible ampliación del ámbito del reglamento y fijó la primera revisión general a los cuatro años de su entrada en vigor, con evaluaciones posteriores cada dos años.

Además, la Comisión habilitará un punto de contacto en línea para que los operadores económicos puedan solicitar información sobre la aplicación de la norma.

La industria siderúrgica de la UE es el tercer mayor productor mundial, emplea directamente a unas 300.000 personas y sustenta las economías regionales de todos los Estados miembros. EFE