Las fuerzas especiales de Ucrania reivindican dos ataques contra sendos buques de Rusia en el mar Caspio

Las fuerzas especiales de Ucrania han asegurado este viernes haber llevado a cabo ataques contra dos buques rusos sospechosos de transportar "armas y equipamiento militar" en el mar Caspio, un día después de que fuentes del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) reivindicaran un ataque contra una plataforma petrolera en la zona, su primera ataque de este tipo desde el inicio de la guerra.

Así, los servicios especiales han indicado en su cuenta en Telegram que la "operación especial" fue llevada a cabo junto a "un movimiento insurgente" llamado Chernaya Iskra contra dos buques que transitaban cerca de las costas de la república de Kalmukia, sin que Moscú se haya pronunciado al respecto.

"Representantes del movimiento insurgente dieron información detallada de la ruta y la carga de los buques alcanzados", ha manifestado, antes de especificar que las embarcaciones son la 'Compositor Rajmaninov' y la 'Askar-Sarydzha', "usadas por Rusia para fines militares y bajo sanciones de Estados Unidos por su participación en el suministro de cargamentos militares entre Irán y Rusia".

En este sentido, han hecho hincapié en que "las fuerzas de operaciones especiales siguen llevando a cabo acciones asimétricas para socavar las capacidades ofensivas del Ejército ruso". "Las fuerzas de operaciones especiales. Siempre más allá de las fronteras", han zanjado en su comunicado.

Apenas un día antes, fuentes del SBU citadas por el diario 'The Kyiv Independent' afirmaron que Kiev había alcanzado con drones la plataforma petrolera Vladimir Filanovsk, en el mar Caspio, provocando una suspensión de la producción de petróleo y gas en más de 20 pozos.

Las instalaciones, uno de los centros de exploración más grandes de Rusia y propiedad del gigante petrolero Lukoil, habrían sido alcanzadas por cuatro drones. "Se registraron al menos cuatro impactos", indicaron estas fuentes, que apuntaron que esto "es otro recordatorio a Rusia de que todas las empresas que trabajan para la guerra son objetivos legítimos".