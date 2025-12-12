La RFEG y la Asociación de Profesionales del Golf colaborarán para fortalecer el ámbito del profesionalismo

La Real Federación Española de Golf (RFEG) y la Asociación de Profesionales de Golf (PGA) de España han rubricado un convenio de colaboración con el objetivo de fortalecer el ámbito del profesionalismo en España, con mención especial para todas aquellas cuestiones relacionadas con áreas clave como la formación y la especialización del sector deportivo en golf.

Según informó este viernes en nota de prensa la RFEF, ambas instituciones "buscan impulsar, promover, desarrollar, proteger y profesionalizar el sector del golf y sus profesiones a través de acciones puntuales, programas específicos y cursos".

Entre ellos se encuentran un Programa de formación continua y especialización para profesores de golf', un Curso de formación y especialización profesional para Caddies, un Programa de lucha contra el intrusismo' en el sector de profesores y entrenadores de golf y un Programa de iniciación y retención de jugadores amateurs.

Además, dentro de este convenio se encuentran otras cuestiones integradas como ayudas de diversa índole, gestiones y relaciones con otras instituciones, invitaciones para el Challenge Tour y eventos de reconocimiento y promoción

"Este acuerdo es muy satisfactorio no sólo para ambas partes, sino más aún para el golf español en su conjunto ya que supone un punto de partida fundamental para poder desarrollar numerosas acciones que persiguen una mejor valoración y percepción del profesionalismo por parte de todos los federados. Es preciso una PGA de España fuerte y andar de la mano para poder divulgar todas las acciones", celebró Juan Guerrero-Burgos, presidente de la RFEG.

Por su parte, Ander Martínez, su homólogo de la PGA de España, reconoció que este acuerdo era "un compromiso" del máximo mandatario federativo cuando accedió a la presidencia del organismo. "Al margen de todas las acciones que vamos a desarrollar, lo mejor de todo es que el espíritu que emana del mismo, trabajar de la mano en beneficio del golf español", sentenció.