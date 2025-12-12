La ONU celebra el comienzo de la reintegración de más de una veintena de niños soldado en Sudán del Sur

La Misión de Naciones Unidas en Sudán del Sur (UNMISS) ha aplaudido este viernes el comienzo del difícil proceso de reintegración que han comenzado 22 antiguos niños soldado que formaban parte de los grupos armados de el estado de Ecuatoria Central.

El estado es escenario de operaciones de grupos como el Frente Nacional de Salvación, las Fuerzas Necesarias Unidas o el Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán-En Oposición, cuya presencia, señaló la Secretaría General de la ONU al Consejo de Seguridad en mayo de este mismo año, "ha desembocado en el deterioro del entorno de protección que necesitan los niños" de un país sacudido por la violencia desde prácticamente el comienzo mismo de su independencia anunciada en 2005 y reconocida seis años después.

La intervención de la UNMISS comenzó a petición de los líderes locales que identificaron la presencia de estos menores en los grupos armados locales, momento en el que solicitaron ayuda a la misión de la ONU y otras agencias humanitarias.

Los 22 menores, entre ellos dos niñas de 14 y 17 años, se entregaron a las autoridades en la localidad de Rimeze, en presencia de líderes comunitarios, responsables de UNMISS y del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).

"Estos niños fueron arrebatados durante el conflicto. Son demasiado jóvenes como para servir en ejército alguno", ha lamentado el jefe local de Rimenze, Ben Paulino, durante la ceremonia recogida por Radio Tamazuj. "Lo que hay que hacer es enseñar a estos niños habilidades como mecánica, fontanería o agricultura para que puedan desenvolverse por sí mismos en el mañana", ha manifestado.

Para la responsable de Protección Infantil de la UNMISS, Rita Bampo, la reintegración representa un éxito extraordinario de su equipo. "Nuestra implicación ha arrojado resultados", ha aplaudido Bampo antes de enviar a los menores al Centro de Tránsito Infantil de Yambio, donde recibirán dos semanas de terapia antes de reunirse con sus padres en sus poblaciones de procedencia, como Rii Rangu, James Diko o Sue.

Ya en comentarios posteriores a la propia UNMISS, una de las jóvenes liberadas ha explicado que lo único que necesita ahora mismo es el apoyo necesario para matricularse en una escuela vocacional. "Quiero estudiar conducción y mecánica básica para ayudarme a mí y a mi familia", ha indicado antes de partir al albergue de Yambio.