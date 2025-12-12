La inflación interanual en Francia se mantiene por segundo mes consecutivo en el 0,9 %

París, 12 dic (EFE).- La inflación interanual en Francia se mantuvo en noviembre en el 0,9 % por segundo mes consecutivo, anunció este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INSEE) que presentó los resultados definitivos.

La inflación armonizada, que es la que se utiliza para compararla con la de los otros países europeos, siguió en noviembre en el mismo nivel que en octubre, en el 0,8 %.

El INSEE explicó en un comunicado que la estabilidad de la inflación se explica por una parte por una ralentización de la subida de los servicios entre noviembre de 2024 y el mismo mes de 2025 del 2,2 %, frente al 2,4 % en octubre y en menor medida por una caída más pronunciada en esos doce meses de los productos manufacturados (-0,6 % en lugar de -0,5 %).

Por otro lado, los precios de la energía bajaron algo menos en doce meses hasta noviembre (-4,6 % después de -5,6 % en octubre).

Además, los alimentos se encarecieron un poco más, en concreto un 1,4 % entre noviembre de 2024 y noviembre de 2025, frente al 1,3 % de octubre del pasado año al mismo mes del actual ejercicio. EFE